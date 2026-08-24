Sayyid Ammar al-Hakim: Mkoa uko katika hali nyeti sana

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" likinukuu tovuti ya taarifa ya Harakati ya Hekima ya Kitaifa ya Iraq, Sayyid Ammar al-Hakim, mwenyekiti wa harakati hiyo, alisema: Kikosi cha Uhamasishaji wa Wananchi ni sehemu ya historia ya ushindi wa Iraq dhidi ya ugaidi na ni taasisi rasmi iliyoanzishwa kwa misingi ya sheria. Ukiritimba wa silaha mikononi mwa serikali lazima uambatane na kuhifadhi Kikosi cha Uhamasishaji wa Wananchi na kuheshimu dhabihu za wapiganaji wake. Mchakato huu unapaswa kuendelea kupitia mazungumzo na maelewano na hatua kwa hatua, ili ukiritimba wa silaha, badala ya kuleta migogoro mipya, usababishe kukamilika kwa muundo wa serikali na kuimarisha mamlaka ya Iraq.

Alitangaza: Ukiritimba wa silaha mikononi mwa serikali sio kitendo dhidi ya mwelekeo au kikundi chochote, na haimaanishi kupuuza dhabihu za vikosi ambavyo vimechukua jukumu katika kulinda Iraq, bali ni hitaji la kukamilisha muundo wa serikali na kuimarisha mamlaka yake.