Jenerali Radan: Adui Anatafuta Visingizio vya Kuchochea Machafuko Nchini Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Kamanda wa Kikosi cha Usalama wa Ndani cha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Ahmad Reza Radan, ameonya kuhusu juhudi za adui za kutafuta visingizio kwa ajili ya kuchochea machafuko na vurugu nchini Iran.

Radan amesema adui bado hajaachana na mipango na njama zake dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akieleza kuwa inalenga kuchochea machafuko katika eneo fulani au kuyaeneza katika maeneo mbalimbali ya nchi.

Akizungumza Jumanne katika kikao na makamanda na maafisa wa Kikosi cha Usalama wa Ndani mjini Sari, katika Mkoa wa Mazandaran, kaskazini mwa Iran, Radan amesema adui bado anatafuta njia za kuipiga nchi hiyo, hivyo akasisitiza umuhimu wa kuwa macho na kutopuuza mipango na harakati zake.

Kamanda huyo ameonya kuwa masuala ya kijamii na kiuchumi yanaweza kutumiwa kama visingizio vya kutekeleza njama hizo.

Ametaja hali ya maisha ya wananchi, suala la mafuta ya petroli na changamoto za kiuchumi miongoni mwa masuala ambayo, kwa mujibu wake, yanaweza kutumiwa na maadui kuchochea machafuko nchini.

Radan amesisitiza umuhimu wa vyombo vya usalama kuwa macho dhidi ya njama na harakati hizo, akieleza kuwa adui bado anaendelea kutafuta fursa za kuvuruga utulivu na usalama wa Iran.