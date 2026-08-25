Trump: Korea Kusini ilikataa kujiunga nasi dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna", Donald Trump, Rais wa Marekani, ambaye kutokana na uchokozi wake wa gharama kubwa dhidi ya Iran amekumbwa na matatizo mengi na hana tena uwezo wa kupambana na nchi nyingine, alijaribu kutumia mbinu ya kidiplomasia kuelekea Korea Kaskazini.

Rais wa Marekani leo Jumanne alichapisha ujumbe kwenye ukurasa wake wa kibinafsi kwenye Truth Social na kudai: "Kwa kuzingatia uhusiano wangu mzuri sana na Kim Jong-un, kiongozi wa Korea Kaskazini, sikufurahishwa na ukweli kwamba Marekani ilikubali zamani kushiriki katika mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Korea Kusini."

Donald Trump kisha akadai: "Mazoezi haya si tu ya gharama kubwa – huku sehemu kubwa ya gharama (kama kawaida!) ikilipiwa na Marekani – bali pia yanatuma ujumbe usiofaa kabisa na wenye uadui kwa nchi ambayo katika kipindi chote cha urais wa Donald J. Trump imeonyesha tabia isiyotishia na yenye heshima."

Kisha akadai: "Kwa hiyo, kwa kuzingatia kwamba ilikuwa imechelewa sana kufuta mazoezi haya, nilimwamuru Waziri wa Ulinzi (Vita), Pete Hegseth, kupunguza kwa kiasi kikubwa kiwango cha mazoezi haya ya pamoja ya kijeshi!"

Trump alifichua nia yake ya kweli nyuma ya mbinu hii inayoonekana kuwa ya urafiki na ya udanganyifu kuelekea Korea Kaskazini: "Ingawa labda ni jambo lisilohusiana (?) kwa kiasi fulani, hivi karibuni nilimuuliza Rais wa Korea Kusini kama yuko tayari kujiunga nasi katika suala la kupokonya silaha za nyuklia za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na akajibu: 'Hapana, asante.'"