China inapinga vikwazo vya upande mmoja dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu "RIA Novosti", Lin Jian, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, alipojibu matamko ya maafisa wa Marekani kuhusu kuweka vikwazo dhidi ya Beijing kwa sababu ya biashara na Tehran, alisema: Kuhusu hali ya Iran, sote tumekuwa tukiamini kwamba mazungumzo na majadiliano ndiyo njia pekee ya kutatua matatizo.

Alisisitiza kwamba msimamo wa China dhidi ya vikwazo vya upande mmoja na visivyo halali ni thabiti na wazi.

Alexei Pushkov, mjumbe wa kamati ya sheria ya katiba ya Baraza la Shirikisho la Urusi, pia katika muktadha huo alisema: Marekani inaendelea kutishia nchi nyingine; vitisho ambavyo hatimaye vitawadhuru nchi hiyo yenyewe.

Aliporejelea kutokuwa na matunda kwa vitisho vya Trump kuhusu kuharibu ustaarabu wa Iran iwapo nchi hiyo haitajisalimisha, aliongeza: matokeo ya mbinu hii ni dhahiri na inaweza kusababisha kuzorota kwa uhusiano wa Marekani na nchi nyingi.

Wataalamu wengi wanaamini kwamba vikwazo vinarejea kama kurupuko kwa nchi zinazoweka vikwazo, na kusababisha bei ya juu na kuongezeka kwa gharama za nishati na bidhaa na huduma nyingine katika nchi hizo.