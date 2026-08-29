Nyayo za Tel Aviv katika migogoro ya ndani ya Sudan

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, tovuti ya Africa Intelligence iliripoti kwamba viongozi wa wanamgambo wa «Kikosi cha Mwitikio wa Haraka» nchini Sudan, na haswa Mohamed Hamdan Daglo anayejulikana kama Hemedti, tangu kuanza kwa vita nchini humo wameendeleza mawasiliano yao na utawala wa Kizayuni na wamefanya safari kadhaa kwenda Tel Aviv.

Kulingana na ripoti hii, maafisa wa wanamgambo wa «Kikosi cha Mwitikio wa Haraka» mnamo Mei 2025 na Februari 2026 walisafiri kwenda Tel Aviv kukutana na maafisa wa idara ya Afrika ya Wizara ya Mambo ya Nje ya utawala wa Kizayuni na maafisa wa huduma ya ujasusi wa utawala huu.

Ripoti hiyo inasema kwamba Abdurrahim Hamdan Daglo, naibu wa Hemedti, na kaka yake Al-Quni walikuwepo katika safari hizi. Utawala wa Kizayuni umewapa wanamgambo wa «Kikosi cha Mwitikio wa Haraka» nchini Sudan vifaa vya ufuatiliaji na vifaa vingine vya kijeshi tangu 2021 kupitia njia inayohusiana na Mossad, na wakati huohuo umeimarisha uhusiano wake rasmi na serikali ya nchi hiyo.