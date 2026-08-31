Maudhui ya taarifa ya pamoja ya nchi za Pakistan, Uturuki na Saudi Arabia huko Istanbul

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Arabiya, Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimefanya mkutano wa kwanza wa Kamati ya Mkakati wa Kisiasa na Ulinzi kuhusu Mkataba wa Makka mjini Istanbul na kutoa taarifa ya pamoja.

Katika taarifa hiyo imeelezwa:

Mkutano wa leo ni hatua muhimu katika kuendeleza Mkataba wa Makka kutoka kwa kutiwa saini hadi utekelezaji.

Kukubaliana juu ya hatua zinazofuata za kuweka ushirikiano katika mfumo rasmi.

Sekretarieti itaanzishwa nchini Saudi Arabia kusaidia shughuli za nchi hizo tatu.

Pakistan itaongoza sekretarieti kwa muhula wa kwanza wa miaka mitatu.

Tumeazimia kutekeleza mkataba kwa ajili ya kufikia amani na utulivu katika eneo.

Nchi tatu zitaendelea na juhudi zao za kupunguza mivutano na kujizuia, na zitachangia amani na utulivu wa kikanda.

Nchi tatu zinasisitiza hali ya ulinzi ya ushirikiano na kanuni ya kuheshimiana kwa mamlaka ya nchi.

Kukubaliana juu ya kuongeza uwezo wa ulinzi wa nchi tatu. Ushirikiano utajumuisha kuimarisha tasnia za ulinzi, maendeleo ya uzalishaji na teknolojia.