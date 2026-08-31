JD Vance: Trump anatuma ujumbe kwa Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu C-SPAN, «JD Vance», Makamu wa Rais wa Marekani, leo Jumatatu akijibu swali la mwandishi kwamba «Trump alichapisha video iliyotengenezwa kwa akili ya bandia inayoonyesha mashambulizi ya anga kwenye kisiwa cha Khark. Kwa nini alifanya hivyo?», alidai: Trump anapenda kueleza mambo kwenye mitandao ya kijamii. Anatuma ujumbe kwa Wairani.

Makamu wa Rais wa Marekani aliendelea: Tunajua kwamba wanaendelea kufyatua risasi kwenye meli za biashara. Bado tuna zana nyingi za kuzuia Iran kufyatua risasi kwenye meli za biashara. Rais anataka kusema: Acha kufanya hivyo, au utakabiliana na matokeo!

Akijaribu kugeuzia tatizo la uhaba wa silaha katika jeshi la nchi yake kutokana na uvamizi dhidi ya Iran, alidai: Kwa sababu ya Biden sasa tuna uhaba wa silaha, si vita dhidi ya Iran!

Kwa sababu ya Biden sasa tuna uhaba wa silaha, si vita dhidi ya Iran.

Hali ni hivi wakati Trump asubuhi ya leo Jumatatu alichapisha kwenye akaunti yake katika mtandao wa kijamii Truth Social video fupi inayoonyesha mabomu, milipuko na moto mkubwa kwenye hifadhi ya mafuta ya kisiwa cha Khark. Mwitikio wa Mkurugenzi Mtendaji wa Kampuni ya Kitaifa ya Mafuta ya Iran kuhusu video iliyotengenezwa kwa akili bandia ya Trump ilikuwa: Tweets za Trump ni za kuchekesha, na hali katika Khark ni tulivu na ya kawaida.