Onyo la Umoja wa Mataifa kuhusu hatari ya nyuklia

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Associated Press, Izumi Nakamitsu, Mkuu wa Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya mambo ya Silaha, alisisitiza kwamba kuna mvutano wa kina wa kijiografia, mapungufu yanayoongezeka, na kupungua kwa imani pamoja na wasiwasi kuhusu kuanza tena majaribio ya nyuklia.

Mwishoni mwa mwaka jana, Marekani na Urusi, ambazo zina silaha kubwa zaidi za nyuklia duniani, zilitishana kuanza tena majaribio ya nyuklia.

Nakamitsu aliongeza: Kufikiria tu kuchukua njia hiyo ni hatari. Kuanza tena majaribio ya nyuklia kutaharibu juhudi za miongo kadhaa za kupunguza mvutano na kuandaa uwanja kwa mbio za silaha. Mchakato huu haupaswi kuanza kabisa.

Katika maadhimisho ya miaka 30 ya Mkataba wa Kupiga Marufuku Kabisa Majaribio ya Nyuklia, alisifu mfumo wa kimataifa wa uthibitishaji wa mkataba huo, lakini alisisitiza kwamba mkataba huo bado haujaanza kutekelezwa.