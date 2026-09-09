Israel imefunga Ubalozi Mdogo wa Uingereza huko Jerusalem

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Anadolu, serikali ya Israel kwa kulijibu uamuzi wa serikali ya Uingereza wa kupiga marufuku uagizaji wa bidhaa zinazozalishwa katika makazi ya Kiyahudi, imetangaza kufungwa kwa ubalozi mdogo wa Uingereza huko Jerusalem na kupiga marufuku kuingia kwa maafisa 12 wa Uingereza katika ardhi iliyokaliwa.

Katika uhusiano huo, Gideon Sa'ar, Waziri wa Mambo ya Nje wa serikali ya Israel, alilielezea uamuzi wa Uingereza kuwa "wa kipumbavu" na akaishutumu serikali ya Labour kwa "kukuza chuki dhidi ya Wayahudi".

Yair Lapid, kiongozi wa upinzani katika baraza la mawaziri la serikali ya Israel, pia alilielezea uamuzi wa Uingereza kuwa "kosa kubwa" na akasema kuwa baraza la mawaziri la Netanyahu lina jukumu la kuunda "kutengwa kidiplomasia bila kifani" kwa Israel.

Vilevile, Yitzhak Herzog, rais wa serikali ya Israel, alivielezea vikwazo vya Uingereza kama "uingiliaji wa wazi" katika uchaguzi mkuu wa Israel unaotarajiwa kufanyika Oktoba 27 mwaka ujao.

Uingereza Jumanne ilitangaza uamuzi wake wa kupiga marufuku biashara ya bidhaa zinazozalishwa katika makazi ya Kiyahudi katika Ukingo wa Magharibi uliokaliwa.