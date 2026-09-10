Waziri Mkuu wa Iceland: Ramani ya Trump haina maana

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Anadolu, Waziri Mkuu wa Iceland katika kukabiliana na uchapishaji wa ramani na Donald Trump iliyoonyesha Iceland na nchi nyingine kadhaa chini ya bendera ya Marekani, aliiita «ya kukera» na «upuuzi». Serikali ya Iceland hapo awali pia ilimwita balozi wa Marekani kwa malalamiko rasmi.

Kristrún Frostadóttir, Waziri Mkuu wa Iceland alisema: Kwa maoni yangu, maana ya kile tunachokiona ni upuuzi.

Aliongeza: Hakuna kitu cha kuchekesha au cha kawaida kuhusu utani wa uhuru wa nchi.

Trump alikuwa amechapisha kwenye mtandao wa kijamii Truth Social ramani iliyoonyesha Marekani, Kanada, Greenland, Iceland, Mexico, Amerika ya Kati na nchi za Karibiani kwa rangi za bendera ya Marekani na kuitaja eneo hili lote kama «Milki ya Muungano wa Marekani».

Frostadóttir alisema balozi wa Marekani aliitwa katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Iceland ili iwe wazi kabisa kwamba kwa mtazamo wetu hatua hii haikubaliki kabisa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iceland, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir pia alisisitiza msaada wa nchi yake kwa Greenland na watu wake na kusema Reykjavik itaendelea kusimama upande wa watu wa Greenland.

Wakati huo huo alisema Iceland inataka kudumisha ushirikiano na Marekani katika maeneo kama biashara na ulinzi. Waziri Mkuu wa Iceland pia alisisitiza kwamba uhusiano wa moja kwa moja wa nchi hizo mbili hadi sasa haujakumbana na matatizo makubwa, lakini post ya Trump haipaswi kuchukuliwa kama isiyo na maana.