Hizam al-Assad: Trump amegeukia upuuzi na uongo

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Hizam al-Assad mwanachama mkuu wa harakati ya Ansarullah ya Yemen, kwa kuchapisha chapisho kwenye X, akitangaza maneno ya hivi karibuni ya rais wa Amerika kuwa hayana msingi, aliona mashtaka na madai yaliyotolewa na yeye kuwa yanaonyesha kukata tamaa na unyonge.

Hizam al-Assad, mmoja wa wanachama wakuu wa harakati ya Ansarullah ya Yemen, katika kujibu matamshi ya hivi karibuni ya Donald Trump kwamba Ansarullah waliwasiliana nao na kusisitiza kutokuwa na hamu ya kukabiliana na Amerika, alitangaza: yeye kwa mazoea yake ya kawaida amegeukia upuuzi na uongo.

Al-Assad alisisitiza: simulizi zilizotolewa na mhalifu huyu hazina msingi kabisa.

Alielezea hali halisi ya Trump kwa methali hii ya Kiarabu: «mkono ambao hauwezi kuuvunja, ubusu na uombe uvunjike».

Trump hivi karibuni akirejelea hali ya Yemen alidai: vikosi vya Houthi (Ansarullah) havina hamu ya kuingia katika vita na kukabiliana na Amerika.