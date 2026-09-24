Mashambulizi ya tena ya makombora na mizinga ya Saudi Arabia dhidi ya Saada nchini Yemen

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, mwandishi wa mtandao wa Al-Mayadeen nchini Yemen aliripoti mashambulizi ya tena ya makombora na mizinga ya Saudi Arabia dhidi ya wilaya za Razih, Ghamr na al-Zahir katika mkoa wa Saada kaskazini mwa Yemen.

Mtandao huu haukutaja maelezo zaidi na idadi inayowezekana ya vifo vya mashambulizi haya.

Shambulizi hili lilitokea saa chache baada ya Yahya Sari, msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen, kuashiria kuongezeka kwa mashambulizi ya adui wa Saudi dhidi ya Yemen.

Aliongeza: Katika saa 24 zilizopita, adui wa Saudi kwa kutumia ndege za kivita za F-15 na Typhoon zilizopaa kutoka vituo vya anga vya Khamis Mushait na Taif, alifanya mashambulizi 52 ya anga, na mashambulizi ya makombora yalifanywa kutoka Jizan. Mashambulizi haya yalilenga mikoa ya Hudaida, Taiz, al-Baida, Marib na Saada, ambayo yalisababisha kufa na kujeruhiwa kwa baadhi ya wananchi wetu, ikiwa ni pamoja na watoto na wanawake.

Msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen alisema: Mashambulizi haya yalilenga vituo vya mijini ikiwa ni pamoja na mitandao ya mawasiliano, shule na madaraja.

Aliongeza: Kwa hivyo, idadi ya mashambulizi ya anga na makombora ya Saudi tangu kuongezeka kwa mvutano dhidi ya nchi yetu pendwa ilifikia mashambulizi 988 ya anga na makombora.

Shambulizi la anga la Saudi Arabia dhidi ya kusini-magharibi mwa Yemen

Vyanzo vya habari viliripoti mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia dhidi ya eneo la Maqbana linalohusiana na mkoa wa Taiz kusini-magharibi mwa Yemen.

Mkusanyiko wa vikosi vya Saudi na ghala lao la silaha vililengwa

Afisa mmoja wa kijeshi wa Yemen aliiambia shirika la habari la Yemen la Saba kwamba mkusanyiko na ghala la risasi la adui wa Saudi katika kambi za «al-Tawal» vililengwa na katika mchakato huo watu kadhaa walikufa na kujeruhiwa.

Chanzo hiki cha kijeshi kiliongeza: Wanajeshi waliokufa na kujeruhiwa katika mashambulizi haya walikuwa na uraia wa Saudi na Sudan, na kundi pia walikuwa Wayemeni wanaohusiana na Saudi.