Hatua mpya ya uhasama ya Kanada dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu shirika la habari la Anadolu, Kanada leo Jumatano ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya maafisa na taasisi za Iran.

Kisingizio cha Ottawa kwa hatua hii ya uhasama ni ufuatiliaji wa kidijitali na masuala mengine yanayodaiwa ya ukiukaji wa haki za binadamu!

Wizara ya Mambo ya Nje ya Kanada katika taarifa ilitangaza kwamba Anita Anand, Waziri wa Mambo ya Nje, «leo alitangaza kwamba Kanada inaweka vikwazo dhidi ya watu 5 na taasisi 5 kwa misingi ya kanuni za hatua maalum za kiuchumi (Iran)».

Kwa mujibu wa ripoti ya Anadolu, Kanada kutoka Oktoba 2022 hadi sasa, katika mfumo wa hatua husika za kupinga Iran, imeweka raundi 24 za vikwazo dhidi ya watu 237 wa Iran na taasisi 265 za Iran!