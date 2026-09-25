Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA kutoka Arabi 21, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni kwa kiasi kikubwa vilikuwa na mtazamo hasi kuhusu hotuba ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Gazeti la Kiebrania «Yedioth Ahronoth» lilisifu hotuba ya Netanyahu kama yenye uchokozi, kiburi na isiyo na maono yoyote ya kweli, na likaandika kwamba Netanyahu alikuwa akizungumza na ulimwengu ambao hauwezi tena kusikia maneno yake.

Gazeti hili, likichunguza maandishi ya hotuba na uchambuzi unaohusiana, liliakisi maneno makali ya Netanyahu kuhusu kuondoka kwa wajumbe wa kimataifa.

Vyombo vya habari vya Kiebrania vilielekeza kwenye tukio la kuondoka kwa wingi kwa wajumbe wa kidiplomasia wakati Netanyahu alipopanda jukwaani, na kuchukua hii kama ushahidi wa kina cha kutengwa kimataifa ambako Tel Aviv inakabiliana nacho.

Magazeti kadhaa ya Kiebrania na tovuti za habari zilitangaza kwamba hotuba ya Netanyahu kimsingi ililenga jamii ya Kizayuni na ilikuwa kwa madhumuni ya uchaguzi. Gazeti «Yedioth Ahronoth» liliandika kwamba matumizi ya Netanyahu ya sauti ya moto yalilenga kuunda klipu za video kwa matumizi ya baadaye katika kampeni za uchaguzi za chama cha Likud.