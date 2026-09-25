Hamas: Maneno ya Netanyahu katika Umoja wa Mataifa yalikuwa yamejaa uongo na kauli zisizo na msingi

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Harakati za Upinzani wa Kiislamu wa Palestina (Hamas) katika mwitikio wa hotuba ya «Benjamin Netanyahu», Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ilielezea hotuba hii kama «tupu, iliyojaa uongo na kauli zisizo na msingi» na kutangaza kwamba kauli zake zilifunua kina cha mgogoro ambao anakabiliana nao.

Hamas katika taarifa ilisisitiza: Uongo wa wazi wa Netanyahu haufichiki tena kwa nchi za dunia na maoni ya umma ya kimataifa, na ukweli wa hatua za utawala wa Kizayuni kwa njia ya vita, njaa na kiu dhidi ya watu wa Gaza umefunuliwa kwa dunia; hatua zilizochukua maisha ya makumi ya maelfu ya watoto, wanawake na wazee na kulenga miundombinu ya maisha ya zaidi ya watu milioni mbili katika Ukanda wa Gaza.

Harakati hii pia ilikanusha madai ya Netanyahu kwamba jeshi la utawala wa Kizayuni ni «jeshi la maadili zaidi duniani» na kusema kwamba dai hili linapingana kabisa na kile dunia ilichoshuhudia cha mauaji, vita, njaa, kiu na kuua raia wasio na ulinzi.

Hamas iliongeza kwamba ripoti za kamati na vyombo huru vya Umoja wa Mataifa zimeelezea hatua zilizofanyika Gaza katika mfumo wa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya halaiki, na kile Netanyahu alichosema kuhusu vita Gaza na kukanusha «mauaji ya halaiki yaliyopangwa» kinapingana na ripoti za Umoja wa Mataifa na kile kilichotokea katika eneo hili.

Katika muendelezo wa taarifa hii inasema: Kauli za Netanyahu pia zinapingana na maungamo ya baadhi ya wanajeshi na maafisa wa utawala wa Kizayuni na kauli za mawaziri na viongozi kadhaa wa utawala huu kuhusu mauaji na uhamishaji wa Wapalestina.

Hamas katika sehemu nyingine ya taarifa yake, ilichukulia kuondoka kwa idadi kubwa ya wajumbe wa nchi mbalimbali kutoka ukumbi wa Baraza Kuu wakati wa hotuba ya Netanyahu kama ishara ya «kutengwa kimataifa» kwake na kwa utawala wa Kizayuni na kusisitiza kwamba hatua hii inaonyesha kuongezeka kwa ufahamu wa kimataifa kuhusu hali ya Wapalestina na kuenea kwa mshikamano na taifa la Palestina.