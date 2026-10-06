Guterres bila kutaja Israeli: Hali ya Gaza haivumiliki

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la hfkh likinukuu Al Jazeera, Antonio Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, alitangaza kwamba ni lazima kusitishwa kwa mapigano kwa kudumu huko Gaza kati ya utawala wa Kizayuni na Hamas na hatua ya pili ya mpango wa amani katika eneo hili itekelezwe.

Aliongeza kwamba wakati umefika kwa misaada ya kibinadamu kuingia kwa wingi katika Ukanda wa Gaza na sheria za kimataifa ziheshimiwe.

Guterres, bila kutaja utawala wa Kizayuni, alisisitiza: Ni lazima tuunde mchakato wa kisiasa kuelekea kufikia amani ya kudumu katika eneo lote. Hatua za uadui zenye uharibifu dhidi ya Ukanda wa Gaza ziliacha mateso yasiyoelezeka kwa Wapalestina.

Alisema: Watu wengi walipoteza maisha yao, walihamishwa na uharibifu mkubwa ulibaki. Raia bado wanaishi katika hali zisizovumilika.

Guterres pia alirejelea athari za operesheni ya Tufani ya Al-Aqsa kwa utawala wa Kizayuni na kuangamizwa kwa Wazayuni wakati wa operesheni hii, na aliikashifu vikali!