Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, jarida la «Atlantic» likinukuliwa kutoka vyanzo vilivyo karibu na Rais wa Marekani Donald Trump liliripoti: Kushindwa kwa Trump kumaliza vita na Iran kunamfanya kuwa na hasira na wakati huo huo kwa njia ya ajabu kumepooza. Hii wakati Trump alikuwa amezoea kwamba dunia yote kutoka viongozi hadi vyombo vya habari wampe makini.

Katika mwendelezo wa ripoti hii imesemwa: Anapoteza akili yake kwa sababu Iran haitasikiliza maneno ya Trump. Iran imeanza tena vitisho dhidi ya meli za mafuta katika Mlango wa Hormuz, na wastani wa bei ya dizeli nchini Marekani umepita kikomo cha dola 6 kwa galoni na kuongeza gharama ya bidhaa zinazosafirishwa kwa malori katika barabara kuu za nchi.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Republican wanaogopa kwamba bei ya juu ya nishati inaweza kusaidia Democrat kupata udhibiti wa Baraza la Wawakilishi na Seneti katika uchaguzi wa kati ya muhula. Trump alikuwa akitafuta mwathirika na inaonekana kwamba alimwona Ukraine kuwa na hatia. Ingawa kumlaumu nchi ya Ulaya inayopigana kwa uwepo wake kwa sababu ya kupanda kwa bei ya mafuta duniani kunaweza kuonekana kuwa haiwezekani, lakini inaonekana Trump anapendelea hili kuliko kukubali jukumu la uamuzi wake wa kushambulia Iran.