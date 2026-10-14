Admiral Azmaei: Meli za kivita za Amerika hazithubutu kukaribia Mlango wa Hormuz

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Admiral Ali Azmaei Jumanne usiku katika mahojiano alisema: Leo kwa neema ya Mungu na wapiganaji wa Kikosi cha Wanamaji cha Walinzi wa Mapinduzi tumesimama dhidi ya maadui waovu. Jeshi la Amerika limegeuka kuwa msafirishaji wa mafuta, na meli zao zimekuwa bure kwa sababu wao ni dhaifu na hawathubutu kukaribia Iran.

Kamanda wa Kikosi cha Wanamaji cha Walinzi wa Mapinduzi akisisitiza kwamba tumebadilisha udhaifu wetu wa kimbinu kuwa nguvu, aliongeza: Ikiwa Wamarekani wanataka kuona kama Mlango wa Hormuz umefunguliwa au umefungwa, waingie uwanjani ili waone nani anaudhibiti.

Admiral Azmaei alisema: Leo Amerika na meli zake 7 imegeuka kuwa msafirishaji wa mafuta, meli ya Amerika ya dola bilioni 13 imekuwa bure na imejitenga kilomita 700 kutoka Mlango wa Hormuz kwa sababu haithubutu kukaribia mlango.

Kamanda wa Kikosi cha Wanamaji cha Walinzi wa Mapinduzi aliongeza: Tunangojea meli za kivita za Amerika zikaribie lango la Mlango wa Hormuz ili tuzizamishe; tunahesabu siku na wakati ili hili lifanyike.

Alisema: Tulionyesha mifano moja au mbili tu ya adhabu ya meli zinazovamia, Wamarekani na washirika wao katika eneo hili wameunda ukimya wa vyombo vya habari ili watu wa dunia wasijue kwamba meli zinazokiuka sheria zinaadhibiwa; kwa hiyo tulichapisha mifano 2 ya adhabu ya meli zinazokiuka sheria.

Admiral Azmaei aliendelea: Mlango wa Hormuz na Ghuba ya Uajemi ziko chini ya udhibiti wa Kikosi cha Wanamaji cha Walinzi wa Mapinduzi, na Bahari ya Oman inadhibitiwa na ndugu zetu katika Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu, yaani kuzingirwa kuko nje ya Bahari ya Oman na katika Bahari ya Arabia.

Alisisitiza: Kikosi cha Wanamaji cha Walinzi wa Mapinduzi kinadhibiti Mlango wa Hormuz kwa akili, yaani tunatoa idhini kwa idadi ya meli zinazopaswa kwenda kwa lengo na kutoka Iran kwa mujibu wa madaraja, na wanapita katika njia ya maji ya Iran.

Kamanda wa Kikosi cha Wanamaji cha Walinzi wa Mapinduzi aliongeza: Watu wetu wapendwa walio uwanjani wajue kwamba wapiganaji wa Kikosi cha Wanamaji cha Walinzi wa Mapinduzi pia wako uwanjani na wanashughulika na wakiukaji, na hawana heshima yoyote.