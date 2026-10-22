Vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al Jazeera, Wizara ya Hazina ya Marekani katika taarifa ilitangaza kwamba imeweka vikwazo vipya dhidi ya Iran.

Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Hazina ya Marekani kuhusu jambo hili, inadaiwa kwamba Ofisi ya Udhibiti wa Mali za Kigeni (OFAC) ya Wizara ya Hazina ya Marekani imeweka vikwazo dhidi ya watu 5, taasisi 4 na meli 9 zinazohusiana na Iran.

Kwa mujibu wa Al Jazeera, Wizara ya Hazina ya Marekani ilidai: vikwazo vinalenga watu, kampuni moja ya huduma za kisheria huko Panama na kampuni za usafirishaji wa baharini zinazohusiana na Singapore na UAE.