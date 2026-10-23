Vikosi vya Hashd al-Shaabi vimezuia shambulio la ISIS katika jimbo la Kirkuk, Iraq

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt -ABNA-, Shirika la Hashd al-Shaabi la Iraq lilitangaza Alhamisi hii kwamba limefanikiwa kuzuia shambulio la kigaidi lililofanywa na mabaki ya kundi la ISIS katika wilaya ya Hawija, jimbo la Kirkuk.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iraq (WAA), Hashd al-Shaabi ilisisitiza kuwa hakuna mtu aliyeuawa wala kujeruhiwa katika tukio hilo.

Kituo cha Habari cha Hashd al-Shaabi kilisema katika taarifa kwamba kikosi cha Brigedi ya 61 ya shirika hilo kilifanikiwa kuzuia shambulio lililofanywa na wanachama waliosalia wa kundi la kigaidi la ISIS katika eneo la Al-Dinadish, kaskazini mwa wilaya ya Hawija, jimbo la Kirkuk, Alhamisi jioni.

Wakati wa shambulio hilo, wanachama hao wa ISIS walilenga kamera ya uangalizi wa joto iliyokuwa imewekwa katika eneo hilo, kisha wakakimbia kutoka eneo la tukio.

Hashd al-Shaabi ilisisitiza katika taarifa hiyo kwamba hakuna mtu aliyejeruhiwa katika shambulio hilo.