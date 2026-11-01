Meja Jenerali Abdullahi benki mpya ya malengo na mali za adui iko kwenye ajenda

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna Meja Jenerali Ali Abdullahi mkuu wa Staff wa Vikosi vya Wanajeshi alieleza kwamba amri ya busara ya hekima na ya uamuzi ya Kamanda Mkuu Mtukufu Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei muda wake udumu kama maelekezo ya thamani ya Mtukufu wake katika kipindi cha vita vya tatu vilivyolazimishwa ni mwongozo kwa makamanda na wanachama wote wa vikosi vya wanajeshi

Meja Jenerali Abdullahi alisema vikosi vya wanajeshi wanaotoa maisha yao wanamhakikishia kamanda wao mpendwa na taifa lililotumwa la Iran ya Kiislamu kwamba watasimama kwa maisha yao yote dhidi ya uvamizi wowote na katika kila ngazi na aina

Mkuu wa Staff wa Vikosi vya Wanajeshi alisema tunatangaza kwamba vikosi vya wanajeshi wenye nguvu vya Iran kwa kufuata amri za Kamanda Mkuu Mtukufu na Imam wa jamii ya Waislamu viko tayari kutetea nchi na taifa tukufu la Iran na kukabiliana kwa nguvu kwa ukali na bila kikomo cha kijiografia dhidi ya maadui wa Marekani na Kizayuni kwa kutumia vifaa na teknolojia mpya na za juu na bila shaka wataimarisha utayari huu siku hadi siku

Aliongeza maadui wa Marekani na Kizayuni wanapaswa kujua kwamba kwa uvamizi mpya dhidi ya nchi na taifa lililotumwa la Iran ya Kiislamu wataikabili mbinu mpya na jibu lisiloweza kufikiriwa na bila shaka kali na lenye athari zaidi kuliko vita vya tatu vilivyolazimishwa na sisi ndio tutakaoamua na kuandika mwisho wa vita kwa mwisho wenu