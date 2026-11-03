Bagheri: Amerika inalenga kuvuruga uchumi wa dunia

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuliwa kutoka sekretarieti ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, Ali Bagheri leo Jumatatu tarehe 11 ya mwezi wa Aban 1405 (2 Novemba 2026) katika mkutano na Wang Yi, waziri wa mambo ya nje wa China, alisema: Amerika ilianzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na ikafanya uhalifu mkubwa zaidi unaowezekana, yaani mauaji ya kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mheshimiwa Imam Khamenei, pamoja na familia yake mpendwa, na kisha ikafanya uhalifu usio na kifani, mmoja wao ukiwa mashambulizi ya makombora dhidi ya shule ya msingi katika mji wa Minab.

Aliendelea: Ili ubunifu huu mbaya, ambao moja ya matokeo yake ni kuvuruga usalama wa kimataifa, usirudiwe, adhabu ya wahalifu wote katika vita hivi lazima iwe dai la kimataifa, na katika njia hii hakuna uvumilivu unaokubalika wala haupaswi kufanyika. Iran ilianza utetezi wake halali kutoka saa za kwanza na ikaendelea nao kwa nguvu.

Naibu wa masuala ya kimataifa wa sekretarieti ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa alisema: Tangu mwanzo wa vita, mantiki ya utendaji wa Iran haijabadilika, tutaendelea kutetea usalama, uhuru wa kitaifa na umoja wa eneo la Iran, na katika njia hii hatuna upole na mtu yeyote. Taifa la Iran linalostahimili katika vita hivi vya uvamizi ambavyo Amerika na utawala wa Kizayuni walianzisha dhidi ya nchi yetu walishinda, na ndiyo sababu sasa Amerika inaelewa ni hatima gani vita na ustaarabu itawaandalia.

Bagheri alisema: Katika vita hivi Amerika ilionyesha asili yake ya uvamizi na utawala wa kimabavu na, mbali na uvamizi dhidi ya nchi huru, ililenga kuvuruga uchumi wa dunia.