Kuchunguza hali ya Asia Magharibi katika mazungumzo ya simu kati ya Rezaei na Putin

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, Luteni Jenerali Mohsen Rezaei, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la nchi yetu, na Vladimir Putin, rais wa Urusi, katika mfumo wa mashauriano ya ngazi ya juu kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Shirikisho la Urusi na kufuatia mikutano ya hivi karibuni ya maafisa wakuu wa nchi mbili, katika mazungumzo ya simu walijadili na kubadilishana mawazo kuhusu hali ya sasa ya kanda na dunia kwa msisitizo maalum kwa Asia Magharibi.

Katika mazungumzo haya, shukrani zilitolewa kwa msimamo wazi wa Putin na maafisa na viongozi wengine wa Urusi wanaosifu jukumu la kiongozi shahidi wa mapinduzi (rehema za Allah ziwe juu yake) na mashujaa wengine wakubwa wa kitaifa na wanaounga mkono ustahimilivu na uthabiti wa watu wa Iran.

Pande zote zilisisitiza kuendelea kwa ushirikiano wa kimkakati kwa msingi wa ramani ya njia iliyochorwa na viongozi wakuu wa nchi mbili.