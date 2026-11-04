Abdul Sayed baada ya ushindi katika Seneti: Tumeishinda Lobi ya Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Abdulrahman Mohammed al-Sayed, mgombea wa chama cha Democratic mwenye misimamo ya kupinga Uzayuni kutoka jimbo la Michigan, baada ya kushinda uchaguzi wa Seneti ya Marekani, amesisitiza kuwa:

“Lobi ya Israel (AIPAC) ilitumia dola milioni 42 dhidi yetu, lakini tumefanikiwa kuishinda lobi hiyo.”

Pia aliongeza:

“Hatupendi fedha zetu zitumike kufadhili ubaguzi wa rangi, mauaji ya kimbari au vita.”

Al-Sayed, akimwelekea Rais Donald Trump, alisema:

“Donald, tazama, najua ilikuwa vigumu kwako kutamka jina langu. Kwa hiyo, baada ya J.D. Vance kuniapisha katika wadhifa wangu wa useneta mwezi Januari, kuanzia sasa unaweza kuniita tu ‘Seneta’.”

Al-Sayed hapo awali amekuwa akitoa misimamo mara kadhaa dhidi ya kile alichokitaja kuwa ni uhalifu wa utawala wa Kizayuni na mauaji ya kimbari katika Ukanda wa Gaza. Msimamo huo ulikuwa miongoni mwa masuala yaliyomkasirisha Trump kuhusu yeye.

Aidha, Ilhan Omar, ambaye pia ni mgombea Mwislamu na mmoja wa wanasiasa wanaokosolewa na Trump, ameshinda katika uchaguzi huo.