Mlipuko wa tanki la tatu katika Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, idara ya habari ya Jeshi la wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ilitangaza: Kuanzia saa za mwanzo za asubuhi ya leo hadi sasa, meli tatu za mafuta zilizokiuka sheria katika njia isiyoruhusiwa ya Mlango wa Hormuz zimepata milipuko na moto mkubwa, na moshi wa moto wa meli hizi umeFunika anga la Mlango wa Hormuz.

Meli hizi zinaungua kwa sababu ya kuzima mifumo yao ya urambazaji na utambuzi na uovu wa jeshi la wasafirishaji haramu na wavamizi wa Marekani.

Jeshi la wanamaji la Walinzi linatangaza: Kanuni za Iran za Mlango wa Hormuz zimetangazwa mara kwa mara kwa meli zote, na kupuuza kwa meli kanuni hizi na kushirikiana na jeshi la wasafirishaji haramu wa Marekani kupita njia zisizoruhusiwa za Mlango wa Hormuz hakutakuwa na hatima nyingine isipokuwa hii.