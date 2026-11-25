Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Sardar Meja jenerali Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, kwa kuchapisha chapisho katika moja ya mitandao ya kijamii aliandika: mipango ya Trump na timu yake iliyoshindwa ya kuzingira Iran ni ya kufikirika na haina matokeo kama vile mkakati wao wa kivita ulioshindwa ulivyokuwa wa kufikirika na bure.

Aliongeza: taifa la Iran, vikosi vya wanajeshi na nguzo zote za utawala, kwa azimio imara wameazimia kuvunja mzingiro huu na kujibu uvamizi wowote mpya kwa nguvu zote.