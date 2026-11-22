Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa na Al-Manar, Hassan Fadlallah, mwakilishi wa kundi la «Uaminifu kwa Upinzani» katika bunge la Lebanon, katika hotuba yake katika hafla ya ukumbusho wa Ibrahim na Abbas Alian, ndugu wawili mashahidi, katika mji wa Qalawiya katika wilaya ya Bent Jbeil, akisisitiza kwamba uhuru wa nchi hii bado haujakamilika, alitaja kuendelea kwa uvamizi wa utawala wa Kizayuni na uingiliaji wa kigeni katika maamuzi ya serikali ya Beirut kuwa vizuizi vikuu vya uhuru wa kitaifa wa Lebanon na alitaka serikali izingatie maisha ya watu kabla ya kuingia katika mjadala wa ukiritimba wa silaha

Mwanachama wa kundi la «Uaminifu kwa Upinzani» katika bunge la Lebanon alitangaza kwamba hadi sehemu ya ardhi ya nchi hii itakapokuwa chini ya uvamizi wa utawala wa Kizayuni na uingiliaji wa kigeni katika maamuzi ya serikali utaendelea, uhuru wa Lebanon hautatimia kikamilifu

Hassan Fadlallah aliwashtaki Amerika na baadhi ya balozi za kigeni kwa kuchochea makundi nchini Lebanon dhidi ya mitazamo mingine na kusema: hatua hizi zinafanywa kwa lengo la kuunda mgogoro wa ndani na kudhoofisha nchi. Wao kila siku wanachochea baadhi ya makundi na mitazamo dhidi ya Walebanoni wengine na wanataka watu wa Lebanon wagombane wao kwa wao ili kupeleka nchi yao kwenye uharibifu kwa mikono yao wenyewe, huku Wamarekani hapo awali pia walitekeleza sera hii katika nchi mbalimbali na kisha kuwaacha mamluki wao wenyewe