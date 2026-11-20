Kulingana na ripoti ya mwandishi wa Abna, Sardar Belali, mshauri wa kamanda wa vikosi vya ulinzi wa anga na juu anga vya IRGC, katika hafla ya "Pamoja na Daryaguli kwa ajili ya Iran" na ukumbusho wa shahidi Daryaguli Surani iliyofanyika katika Bagh-e Ketab, akiheshimu kumbukumbu ya mashahidi wa Uislamu na mapinduzi, alisema: kama siyo mashahidi, leo tusingekuwa katika nafasi hii. Shahidi Daryaguli katika kipindi hicho alifanya tendo kubwa ambalo lilikuwa na jukumu muhimu katika kutetea nchi.

Sardar Belali akirejelea uzoefu wa vita vya pili na vya tatu vya kulazimishwa alisema: katika vita hivi tulikabiliana na mataifa ambayo kimsingi hayakufikiria kwamba hayataweza kutushinda. Alhamdulillah tulikuwa chini ya uongozi wa hekima wa kiongozi shahidi. Alikuwa akifuatilia kwa makini mabadiliko, mikakati na mbinu za kijeshi za Marekani katika miaka ya baada ya vita, na sisi pia tuliunda na kutekeleza mipango na mazoezi yetu kwa lengo la kukabiliana na adui.

Aliongeza: tuliweza kuonyesha uthabiti na uwezo wetu na kuhifadhi silaha zetu; kwa namna ambayo leo hakuna tena haja ya uwepo wa moja kwa moja wa makamanda wa ngazi ya juu uwanjani kwa ajili ya kutekeleza operesheni.