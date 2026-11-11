Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghtchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, kwa kuchapisha posta katika moja ya mitandao ya kijamii na kujibu madai ya kichekesho ya serikali ya Ufaransa kuhusu shambulizi la mtandao dhidi ya majokofu nchini humo, aliandika: Serikali ya Ufaransa ambayo haiwezi hata kusimamia majokofu, sembuse kushughulikia maandamano ya watu wake, ili kuficha uwezo mdogo wake, inatupa jukumu kwa wengine.

Aliongeza: Ndiyo, Iran ina nguvu; lakini tofauti na Ufaransa, sisi hatutumii nguvu zetu kwa kusaidia mauaji huko Gaza au kupiga mabomu shule na hospitali.