Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna kwa kurejelea mtandao wa NBC News, Baraza la Wawakilishi la Marekani kwa kura 211 za ndiyo dhidi ya kura 204 za hapana lilipeleka azimio la mashtaka ya impeachment ya Pete Hegseth, waziri wa vita wa Marekani, kwa kamati kwa ajili ya uchunguzi; hatua ambayo kivitendo ilisababisha kusitishwa kwa juhudi hii.

Katika upigaji kura huu, Thomas Massie, mbunge wa Republican wa jimbo la Kentucky, alikuwa mwanachama pekee wa Republican ambaye alipiga kura kinyume na msimamo wa chama chake.

Massie, ambaye ni mkosoaji wa muda mrefu wa utawala wa Donald Trump, siku ya Jumatatu aliwasilisha azimio la kurasa 34 lenye upendeleo maalum ambalo lilikuwa na vifungu vinane vya mashtaka kwa ajili ya impeachment ya waziri wa vita.

Kwa mujibu wa taratibu za Baraza la Wawakilishi, maazimio yenye upendeleo maalum yanapaswa kuamuliwa ndani ya siku mbili za kazi za sheria; hii inamaanisha kwamba Baraza linapaswa kuchukua hatua juu yao, kuwaweka kwenye kumbukumbu, au kupeleka kwa kamati.

Mbunge huyu wa Republican pia mnamo Septemba alikuwa amewasilisha vifungu vinane vya mashtaka dhidi ya Hegseth.

Alikuwa amesema kwamba waziri wa vita wa Marekani alifanya ukiukaji wa haki za binadamu, alianza vita dhidi ya Iran bila kupata idhini ya Congress na akafanya ukiukaji mwingine.

Wakati huo, upigaji kura kuhusu azimio hili ulisitishwa baada ya Mike Johnson, spika wa Baraza la Wawakilishi, kumaliza mapema vikao vya Baraza kabla ya uchaguzi wa kati.

Aidha, Hakim Jeffries, kiongozi wa wachache wa Democrat katika Baraza la Wawakilishi ambaye anatarajiwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa Baraza hili mnamo Januari, alikuwa amesema awali kwamba Democrat baada ya kuchukua udhibiti wa Congress mwaka ujao watamwondoa Hegseth kutoka wadhifa huu.