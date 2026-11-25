Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, katika taarifa hii, nchi tano kwa kueleza wasiwasi mkubwa kuhusu tangazo rasmi la Marekani la kuweka silaha angani, waliona hatua hii kuwa ishara ya wazi ya kuzidisha mchakato wa uwekaji silaha katika anga ya juu na tishio kubwa kwa juhudi za kimataifa za jumuiya ya kimataifa za kuzuia kuundwa kwa mbio za silaha katika nyanja hii.

Nchi hizi tano zilisisitiza kwamba maendeleo haya yanathibitisha zaidi wasiwasi wa muda mrefu kuhusu mafundisho ya kijeshi ya Marekani kuhusu kugeuza anga ya juu kuwa uwanja wa vita na operesheni za kijeshi na yanaongeza hatari ya anga kuwa uwanja wa makabiliano ya kijeshi.

Nchi hizi pia, kwa kukataa jitihada zozote za kuhalalisha uwekaji silaha katika anga ya juu, zilisisitiza umuhimu wa serikali zote kujiepusha na hatua kama hizo na zilielezea matumizi yanayoongezeka ya uwezo wa anga kwa malengo ya kijeshi yasiyotangazwa kuwa tishio kwa usalama, usalama wa anga, utulivu na uendelevu wa shughuli za anga.