Asilimia 85 ya Nyumba za Gaza Zimeharibiwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - msemaji wa Hospitali ya Mashahidi wa Al-Aqsa, katika mahojiano na kituo cha Al-Masirah, ameonya juu ya matokeo hatari ya kukatika kwa umeme katika hospitali za Ukanda wa Gaza na kusisitiza: "Kusitishwa kwa mtiririko wa umeme katika vituo vya matibabu, kwa kweli, kunamaanisha kupoteza maisha ya wagonjwa."

Pia alitangaza kuwa utawala wa Kizayuni unazuia kuingia kwa mafuta ya kutosha kwa ajili ya kuendesha hospitali, jambo ambalo limevuruga utendaji wa vifaa muhimu zaidi vya matibabu na kutishia maisha ya maelfu ya watu, hasa wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum.

Aldaqran pia aligusia hali ya kutisha ya watoto wa Gaza na kusema: "Zaidi ya watoto 650,000 wanakabiliwa na utapiamlo mkali kutokana na matokeo ya kuzingirwa, na wanaishi katika hali ambazo maisha yao yanatishiwa kila siku."

Msemaji wa Hospitali ya Mashahidi wa Al-Aqsa alihitimisha kwa kusema: "Hadi sasa, zaidi ya watoto 17,000 wameuawa na ndege za kivita na vifaru vya utawala unaokalia, na sasa adui anajaribu kuharibu kizazi kijacho cha Gaza kupitia njaa na magonjwa."