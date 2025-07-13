Netanyahu Akitangaza Kuwajibika kwa Mauaji ya Wanasayansi wa Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, katika mahojiano na kituo cha Fox News, alirejelea historia ya serikali yake ya kigaidi na kukubali kuwajibika kwa mauaji ya wanasayansi wa Iran katika miaka iliyopita, akisema: "Tumewatoa wanasayansi wa Iran hapo awali, lakini katika vita vya hivi karibuni, tulilenga watu mashuhuri zaidi."

Benjamin Netanyahu pia alitangaza: Anafanya kazi na Rais wa Marekani Donald Trump kurekebisha uhusiano na nchi za Kiarabu.

Alitangaza: Tel Aviv inajitahidi kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 60 katika Ukanda wa Gaza.

Netanyahu pia alisema: Katika safari yake ya hivi karibuni nchini Marekani, alishirikiana na Donald Trump kuhusu kufikia makubaliano huko Gaza na alionyesha matumaini kwamba juhudi hizi zitazaa matunda.

Madai ya Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni yanatolewa wakati ambapo yeye anachukuliwa kuwa kikwazo muhimu zaidi cha kufikia makubaliano ya kubadilishana wafungwa na Hamas.

Netanyahu aliendelea kudai: Hatimaye tutafikia malengo yetu yote huko Gaza, ikiwemo kuiangamiza Hamas.

Bila kutaja uharibifu mkubwa uliopata utawala huu katika vita na Iran, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni alidai katika matamshi yasiyo ya kweli: Tel Aviv imepata ushindi mkubwa dhidi ya Iran na jambo hili linaweza kuweka msingi wa ukuaji mkubwa!

Bila kutaja matatizo ya ndani yaliyomlazimu kuanzisha vita vya nje ili kuyakwepa, alidai: Serikali ya Iran iko katika hali ngumu sana na inapaswa kuendelea kufuatiliwa.