Kwa Nini Kurudi kwa Mashia wa Syria Katika Viunga vya Homs Hakudumu? / Familia za Kishia za Kijiji cha Ashraiyeh Zimekuwa Wakimbizi Tena

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - vyanzo vya haki za binadamu nchini Syria vimeripoti kurudi kwa idadi ya familia za Kishia za Syria katika kijiji cha Ashraiyeh katika viunga vya mji wa Homs; hata hivyo, familia hizi zimelazimika kuondoka tena kijijini hapo kutokana na vitisho vya usalama.

Kwa mujibu wa ripoti hii, familia kadhaa kutoka kijiji cha Ashraiyeh, ambazo ziliundwa zaidi na wazee na watoto, zilirudi nyumbani kwao; nyumba ambazo walikuwa wameziacha mwaka mmoja uliopita wakati wa kuanza kwa mapigano na kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad.

Hata hivyo, mara tu familia hizi za Kishia za Syria ziliporudi nyumbani kwao, baadhi ya vipengele vinavyohusiana na utawala wa Joulani vilianza kuwanyanyasa na kuwatisha. Matukio kama vile kurusha maguruneti ya sauti usiku wa manane na milio ya risasi iliyosambaa yalisababisha familia hizi kuomba kukutana na "Kamati ya Amani ya Kijamii" ili kuhakikisha usalama wao.

Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vitisho hivi vilitokea siku chache tu baada ya kurudi kwa familia hizi za Kishia za Syria na hatimaye vikawalazimu kuondoka tena makazi yao na kukimbilia katika vitongoji salama zaidi ndani ya jiji la Homs.

Ni muhimu kutambua kwamba wakazi wengi wa Kishia wa vijiji vya viunga vya kaskazini mwa Homs walikuwa wameondoka makazi yao mwaka jana kutokana na ukosefu wa usalama na mapigano. Baada ya kuanguka kwa serikali iliyopita ya Syria, vijiji na miji yenye wakazi wa Kishia katika viunga vya kaskazini mwa Homs, ikiwemo "Ashraiyeh", "Mukhtarieh", "Kafr Abd" na "Ghantou", pamoja na vijiji vya Kishia magharibi mwa mji wa al-Qusayr nchini Syria karibu na mpaka wa Lebanon, vililengwa kwa wizi wa kutumia silaha, uporaji, na uchomaji moto wa makusudi; vitendo vilivyofanywa kwa lengo la kuleta hofu na kuwalazimisha wakazi kuhama.