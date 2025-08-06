Shinikizo la Marekani kwa Umoja wa Mataifa Kuhusu Kuondoa Jina la Abu Muhammad al-Julani Kwenye Orodha ya Vikwazo vya Baraza la Usalama

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (as) –ABNA– Marekani imetayarisha rasimu ya azimio ambayo tayari imepelekwa kwa Uingereza na Ufaransa, ikitaka kuondolewa kwa majina ya Ahmad al-Shara na Anas Khattab, waziri wa mambo ya ndani wa serikali ya Julani, kutoka kwenye orodha ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa.

Mvutano ndani ya Baraza la Usalama

Ripoti ya tovuti ya Al-Monitor inaeleza kuwa rasimu ya awali ya azimio la Marekani ilijumuisha pia ombi la kuondoa jina la kundi zima la Hay’at Tahrir al-Sham kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi ya Umoja wa Mataifa, lakini kipengele hicho kiliondolewa kwa sababu ya upinzani unaotarajiwa kutoka kwa nchi wanachama kama China.

China imekuwa na msimamo mkali dhidi ya kuondolewa kwa jina la HTS katika orodha hiyo, ikihofia uwepo wa wapiganaji wa Kiuyghur kutoka kundi la Hizb al-Islami al-Turkistani, walioko ndani ya jeshi la serikali ya Julani, ambapo baadhi yao wamepanda vyeo hadi nafasi za uongozi wa kijeshi.

Maya Ungar, mchambuzi wa masuala ya Umoja wa Mataifa kutoka International Crisis Group, alisema kuwa:

“China inataka kutumia vikwazo kama chombo cha shinikizo ili kuisukuma serikali ya Syria kuchukua hatua dhidi ya wapiganaji wa Kiuyghur.”

Kwa upande mwingine, Urusi pia imethibitisha kupinga kuondolewa kwa jina la HTS katika mazingira ya sasa, ikitaka hatua madhubuti zichukuliwe na serikali ya Julani kuhusu wapiganaji wa kigeni na pia kutoa hakikisho la kulinda haki za makundi ya wachache.

Safari ya Julani hadi Umoja wa Mataifa?

Bado haijulikani ikiwa Ahmad al-Shara (Julani) ataondolewa kwenye orodha ya vikwazo kabla ya Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa utakaofanyika mwezi ujao mjini New York. Endapo safari hiyo itatimia, atakuwa kiongozi wa kwanza kutoka Syria kuhutubia Umoja wa Mataifa tangu mwaka 1967.

Hata hivyo, Tom Brock, mjumbe maalum wa Marekani kwa masuala ya Syria, amesema Umoja wa Mataifa bado haujafikia uamuzi wa kuondoa jina la HTS na Julani kutoka kwenye orodha ya vikwazo, lakini kuna matarajio kwamba ataweza kupata kibali maalum cha kusafiri kuhudhuria mkutano huo, hata kama jina lake litasalia katika orodha hiyo.

Historia ya Vikwazo Dhidi ya HTS

Kundi la Hay’at Tahrir al-Sham, lililokuwa likijulikana kama Jabhat al-Nusra, liliorodheshwa na Umoja wa Mataifa kuwa kundi la kigaidi mwaka 2014, likihusishwa na Al-Qaeda nchini Syria. Katika kipindi hicho, kundi hilo lilihusishwa na mashambulizi ya kujitoa mhanga, mashambulizi ya magari ya mabomu na mauaji ya wanajeshi na raia.

Pamoja na hayo, chini ya utawala wa Rais Donald Trump, Marekani iliondoa kundi hilo kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi ya kigeni, ikidai kuwa hatua hiyo ililenga kusaidia mapambano dhidi ya utawala wa Syria.

Muhtasari:

Marekani inaongoza juhudi za kuondoa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Julani na baadhi ya viongozi wa serikali ya mpito ya Syria, lakini inakumbana na upinzani mkali kutoka China na Urusi. Mvutano huu unaonyesha mabadiliko makubwa katika mitazamo ya kimataifa kuhusu HTS, kundi ambalo awali lilihusishwa na Al-Qaeda, lakini sasa linaonekana na baadhi ya nchi kama "mbadala" wa utawala wa Assad.