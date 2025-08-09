Uvamiaji Mkubwa wa Vikosi vya Israel katika Vijiji vya Kusini mwa Syria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) — ABNA — doria moja ya kijeshi ya jeshi la Israel yenye magari kadhaa ya kivita iliingia katika kijiji cha Rweihineh kilichoko katika mkoa wa Quneitra, kusini mwa Syria.

Magari mengine matano ya kijeshi ya Israel pia yaliingia katika kijiji cha Al-Rafid katika mkoa wa kusini wa Quneitra. Harakati hii ilifanyika sambamba na kuingia kwa wanajeshi wa uvamizi katika mji wa Kodna, ambako jeshi la Israel lilifanya ukaguzi wa nyumba za wananchi wa Syria.

Magari 10 aina ya SUV yaliyobeba wanajeshi wa Israel yaliweka kituo cha ukaguzi karibu na mstari wa kusitisha mapigano na eneo la Golan linalokaliwa kwa mabavu la Syria, katika eneo linalojulikana kama Saraya al-Sous.

Pia, imeripotiwa kuwa wanajeshi wa Israel walivamia kijiji cha Breiqah katika mkoa wa kusini wa Quneitra.

Siku ya Ijumaa, jeshi la Israel lilishambulia kwa kutumia ndege isiyo na rubani (drone) makao ya usalama wa ndani katika mkoa wa Quneitra, kusini mwa Syria.

Jeshi la Israel, kwa kipindi cha miezi saba iliyopita, limekuwa likikalia mlima Jabal al-Sheikh wa Syria — eneo lililo mbali zaidi kutoka mipaka ya utawala huo — na limeweka udhibiti wa ukanda wa usalama wenye upana wa kilomita 15 katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Syria, na kuwa chini ya udhibiti wake zaidi ya raia wa Syria 40,000 katika eneo hilo la mpakani.

Tangu kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad mnamo tarehe 8 Desemba mwaka uliopita, jeshi la Israel limevamia mara kadhaa ardhi ya Syria na kwa mashambulizi ya anga, limeua raia kadhaa pamoja na kuharibu ngome, magari, vifaa na silaha za jeshi la Syria.