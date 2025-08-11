Jumuiya ya Al-Wefaq: Mkutano wa Waziri Mkuu wa Bahrain na Balozi wa Israeli ni “Dhalili ya Kuanguka kwa Diplomasia”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (as) -ABNA-Mkutano wa Waziri Mkuu wa Bahrain na Aytan Na’i, Balozi wa utawala wa Kizayuni aliyehudumu Manama, umeibua hasira kubwa miongoni mwa watu na taasisi za kidini nchini Bahrain.

Jumuiya ya Al-Wefaq imeuita mkutano huo “dhalili ya kuanguka kwa diplomasia” na kuufafanua kama kuendeleza sera ya kawaida bila kuzingatia hisia za kibinadamu au kidini, hasa wakati mauaji yanayoendelea katika Ghaza yameongezeka.

Taarifa ya jumuiya hiyo imesema kuwa watu wa Bahrain walishtushwa na mkutano huo na inaonyesha kuwa ni dalili nyingine ya kuwa Serikali imejigawa na kushiriki kwa kimyakimya kuunga mkono utawala unaoendesha mauaji ya kimbari dhidi ya Waislamu wa Kiarabu wa Ghaza.

Imesema pia kuwa mkutano huo ulifanyika wakati kuwepo kwa muktadha wa mshikamano usio wa kawaida nchini Bahrain, ambapo wanazuoni na waumini 155 walitoa fatwa kuwa kuanzisha mahusiano na utawala wa Kizayuni ni haramu na ni kosa, na waliitaka serikali kuachana mara moja na sera hiyo.

Jumuiya ya Al-Wefaq imesisitiza kuwa serikali ya Bahrain imechukua sera ya “kuondoa dhamira” kwa kuendeleza mahusiano ya kawaida na utawala wa Kizayuni licha ya mashambulizi makali dhidi ya Ghaza, na haijali maombi ya wananchi na waumini wa kuacha mahusiano na utawala huo wa ubepari.

Taarifa hiyo inarejelea takwimu za Ofisi Kuu ya Takwimu za Israeli zinazoonyesha kuwa Bahrain pamoja na nchi nyingine za Kiarabu, hadi Juni 2025, zilisafirisha aina 76 za vyakula vyenye thamani ya dola 47,000 kwenda Israeli.

Al-Wefaq imeelezea kuwa jambo hili ni ushiriki wa kimyakimya katika uchumi wa mauaji ya kimbari, jambo ambalo ni kosa kisheria kimataifa, hasa kama inavyoelezwa katika ripoti za Mkurugenzi Maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu Palestina.

Jumuiya hiyo pia ilitaja kuwa tangu kuanza kwa mashambulizi mwezi Oktoba 2023, serikali ya Bahrain imepoteza kabisa ufanisi wa diplomasia, imekataa kutoa lawama au kupinga na imeendelea kushikamana na utawala wa mkoloni kwa kutumia sera ya kuepuka vita kupitia mahusiano ya kawaida, tabia ambayo Al-Wefaq imeielezea kuwa haina dhamira yoyote ya kibinadamu, kidini, wala kitaifa.

Mwishoni, jumuiya ya Al-Wefaq ilitoa wito kwa wananchi wa Bahrain kuwa hawatashiriki katika mauaji ya kimbari wala usaliti wa umma, na kuwataka watu kuimarisha msimamo wao wa kisiasa, kiuchumi na kitamaduni dhidi ya sera za kawaida na utawala wa Kizayuni.