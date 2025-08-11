Kurefushwa kwa Muda wa Kutuma Kazi za Mkutano wa Kitaifa wa Swala hadi Septemba 31

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (as) -ABNA- kikao maalum cha Kamati ya Kisayansi ya Mkutano wa 32 wa Kitaifa wa Kusimamisha Swala kilifanyika kwa ushiriki wa Mkuu wa Sekretarieti ya Swala Mkoa wa Gilan, Naibu wa Utamaduni, Elimu na Utafiti wa Sekretarieti ya Kitaifa ya Swala, viongozi wa vyuo vikuu, na wataalamu wa masuala ya dini, elimu na teknolojia.

Dk. Ali Basti, Kaimu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Gilan na Mwenyekiti wa Kamati ya Kisayansi, alisisitiza umuhimu wa kurejea upya mbinu za malezi ya kidini kwa kuzingatia mabadiliko ya zama, hasa kwa kizazi cha kidijitali. Alisema kuwa kizazi kipya kina mahitaji tofauti na hivyo vinapaswa kufikishiwa elimu ya dini kwa kutumia lugha na mbinu za kisasa.

Aliongeza kuwa lengo kuu la mkutano huu ni kuchunguza nafasi ya teknolojia za kisasa katika kuimarisha mafundisho ya kidini na kiroho kwa vijana, likiwemo kutumia fursa za mawasiliano ya kidijitali na kuangalia changamoto na fursa zake.

Naibu wa Utamaduni, Elimu na Utafiti wa Sekretarieti ya Kitaifa ya Swala, Mansour Sargazi, aliueleza mkutano huu kama tukio muhimu la kitaifa katika kukuza utamaduni wa swala na kutangaza kuwa mwaka huu utafanyika mkoani Gilan katika nusu ya pili ya mwezi Oktoba.

Alisisitiza kuwa shughuli za mkutano zinapaswa kulenga makundi mbalimbali ya jamii, hususan kina mama, wasichana na walimu wa malezi, na akataja kuwa kamati ya kisayansi ndiyo “moyo wa tukio hili” kwa kuandaa maudhui na kuongoza mijadala.

Hujjatul-Islam Sayyid Abutalib Hojazi, Mkuu wa Sekretarieti ya Swala Mkoa wa Gilan, naye alitoa wito wa kampeni kubwa ya uelimishaji kuhusu mkutano huo na kushirikisha taasisi zote, vyuo vikuu, vyombo vya habari, na jamii kwa ujumla ili kuboresha ubora wa tukio hilo.

Kikao kilimalizika kwa wajumbe kutoa mapendekezo juu ya ushirikiano wa pamoja wa taasisi zote za mkoa, mbinu za kuongeza motisha ya kidini, matumizi ya teknolojia katika kukuza utamaduni wa swala, changamoto za malezi ya kiroho katika zama za sasa, na mikakati ya kuhuisha imani na maadili kwa kizazi kipya.