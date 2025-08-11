Hamasa ya Arubaini ni Taa ya Waombao Haki Duniani / Kudhibiti Gaza Kikamilifu na Kuliweka Chini ya Silaha Hizbullah ni Ndoto ya Ovyo

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katibu wa Baraza la Kulinda Katiba, Ayatollah Ahmad Jannati, akizungumza mwanzoni mwa kikao cha leo (Jumatatu, 11 Agosti 2025) kwa kuelezea kukaribia kwa siku ya Arubaini ya kuuliwa shahidi Imam Husayn (a.s), alisema: Hamasa ya Arubaini yalianza tangu dakika ya kuuliwa kwake na kuendelea kupitia jukumu la kuelimisha la msafara wa mateka wa Karbala hadi kufika kwenye makaburi ya Mashahidi, na ni kielelezo kamili cha kulinda ukweli.

Alisema Arubaini ni siku ya kufafanua maana ya juu ya "Kumzuru Imam wa Haki" kama ibada ya kijamii, na mkutano mkubwa wa waumini katika matembezi ya Arubaini ni nyenzo ya kuongeza heshima, mshikamano na nguvu ya Umma wa Kiislamu. Aliwashukuru wananchi na serikali ya Iraq kwa ukarimu wao wa kidini na kiimani.

Ayatollah Jannati pia alikumbusha kumbukumbu ya ushindi wa Hizbullah wa Lebanon katika Vita vya Siku 33, na akasema kuwa ushindi huo uliashiria kushindwa kwa utawala wa Kizayuni na mafanikio ya mrengo wa muqawama (upinzani).

Alisisitiza kuwa madai ya kuteka Gaza kikamilifu na kulivua silaha jeshi la Hizbullah ni “ndoto ya ovyo,” na kwamba harakati ya kudai haki ya upinzani, kwa kutegemea mafundisho ya Uislamu na kuiga Mapinduzi ya Kiislamu, hatimaye itafikia ushindi.