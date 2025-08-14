Huduma za Afya Bure kutoka Kituo cha Afya cha Razavi Mkoa wa Gilan katika Kituo cha "Waliobaki" wa Arubaini Rasiht

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as): Sayyid Jawad Taheri, Katibu wa Kituo Maalumu cha Huduma za Afya cha Razavi Mkoa wa Gilan, leo Alhamisi 23 Mordad 1404 (sawa na 14 Agosti 2025), akizungumza na mwandishi wa habari wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – mjini Rasht, alisema: “Kikundi chetu cha kijitolea cha Huduma na Upinzani wa Razavi kimekuwa kikifanya kazi katika sekta ya afya kwa takriban miaka sita. Mwaka uliopita pekee tulifanya programu 31 za uchunguzi wa bure wa kitabibu katika misikiti mbalimbali ya jiji, tulikuwa na siku 23 za mabanda yenye mada za afya, na tulifanya ushirikiano wa mara 8 na idara na taasisi mbalimbali.”

Aliongeza: “Katika programu za ziada, tulikopesha vifaa vya kitabibu kama mitungi ya oksijeni, “walker”, magodoro ya kuzuia vidonda vya presha na viti vya magurudumu mara 47. Pia tuligharamia matibabu au gharama za kuruhusu wagonjwa masikini hospitalini na kutoa dawa bure zenye thamani ya zaidi ya milioni 400 za toman, fedha ambazo zote zilipatikana kupitia michango ya watu wema. Vilevile, dawa zisizotumika majumbani zimekuwa zikitolewa na wananchi na kutumika katika huduma hizi za bure.”

Taheri alisema kuwa wanachama wote wa kundi hili ni Khademyar wa Razavi na hawapokei malipo yoyote kwa huduma zao. “Mwaka uliopita tulisambaza maziwa ya unga na nepi kwa wingi, tulifanya upasuaji maalumu kadhaa, na tukaokoa maisha ya wagonjwa kadhaa waliokuwa hatarini kufa au kukatwa viungo.”

Akiendelea, alisema: “Tangu mwanzoni mwa mwaka huu, katika vita vya siku 12, tulishiriki katika huduma za mapokezi, matibabu na ufuatiliaji wa afya kwa wakimbizi waliokuwa wamekimbia vita na kuingia mkoani Gilan. Programu zetu za kila wiki zinaendelea, na kila wiki tunapokea mwaliko kutoka kwa viongozi wa misikiti au vikundi vya Basiji na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi, ambapo tunatoa huduma za uchunguzi maalumu, upasuaji wa wagonjwa wa nje na hata upasuaji wa gharama kubwa bure.”

Kuhusu ushiriki wao katika Maukib ya “Muhammad Rasulullah (s.a.w.w)” katika Uwanja wa Manispaa ya Rasht, alisema: “Tumeendelea kushirikiana na maukib hii kwa miaka minne sasa, tukialikwa kutoa huduma kwa waliobaki wa Arubaini. Banda letu la afya lilianza kazi siku chache zilizopita na litaendelea hadi usiku wa kumbukumbu ya shahada ya Imam Ridha (a.s). Huduma zinazotolewa ni pamoja na vipimo vya sukari ya damu, shinikizo la damu, BMI, na uchunguzi wa kitabibu wa jumla na maalumu.”

Taheri alibainisha: “Kila usiku, kati ya watu 300 hadi 350 hupimwa na kuchunguzwa katika banda hili, na baadhi yao hugunduliwa kuwa na magonjwa waliyokuwa hawayajui awali. Wagonjwa hao hupelekwa kwenye vituo maalumu kwa matibabu zaidi, jambo linalotupa thawabu kubwa sisi wahudumu.”

Akihitimisha, alisema: “Kuna watoa huduma wa kujitolea 85 wa afya maalumu mjini Rasht, na kila usiku takriban watu 20 kati yao hufanya kazi katika banda. Usiku uliopita tulikuwa na wahudumu 16, na usiku wa leo tunatarajia kuongeza idadi pamoja na kutoa ushauri zaidi wa kitaalamu.”