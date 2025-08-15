Katibu wa Usalama wa Taifa Iran: “Muqawama ni Hazina Kuu kwa Eneo na Umma wa Kiislamu"

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Dk. Ali Larijani, amesema kuwa Muqawama ni “hazina kubwa” kwa eneo na Ummah wa Kiislamu, na unapaswa kuungwa mkono popote ulipo.

Ukomavu wa Kisiasa: Amesema makundi ya Muqawama, yakiwemo Hizbullah (Shia) na Hamas (Sunni), yamefikia ukomavu wa kisiasa na huru katika kufanya maamuzi, bila kuingiliwa na Iran.

Msimamo wa Iran: Uungaji mkono wa Iran haujiegemezi katika misimamo ya kimadhehebu; inasaidia Muqawama bila kujali tofauti za kiitikadi.

Ziara ya Kidiplomasia: Larijani alitembelea Iraq na Lebanon kwa mazungumzo na viongozi wakuu, akiwemo Rais Joseph Aoun na Spika Nabih Berri.

Muktadha wa Kisiasa: Ziara yake ilifanyika wakati Marekani na Israel zikiongeza mashinikizo dhidi ya Hizbullah, zikilenga kulazimisha kundi hilo kuachana na silaha zake, ambazo zinaonekana kama kizuizi kikuu dhidi ya uvamizi wa Israel.