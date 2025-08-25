Kulingana na shirika la habari la ABNA, kituo cha Al-Jazeera, katika ripoti, kimeelezea sera za hivi karibuni za serikali ya Ufaransa kuelekea bara jeusi na kuandika kwamba tangu Emmanuel Macron alipokuwa rais wa Ufaransa katika Kasri la Élysée mnamo 2017, sera ya Paris kuelekea Afrika imeshuhudia mabadiliko makubwa.

Sera ya ukoloni katika mwelekeo mpya

Makala hii inaona sera ya Emmanuel Macron kuelekea Afrika kama muendelezo wa sera za ukoloni katika mwelekeo mpya na kuongeza kuwa, licha ya pigo ambalo Ufaransa ilipata huko Mali, Burkina Faso, Niger, Chad na Senegal kwa kufunga kambi zake za kijeshi na kukomesha uwepo wake wa kijeshi, Macron alijaribu kuunda mfumo chini ya jina la "ushirikiano wa kijeshi wa Ufaransa na Afrika" ili kukabiliana na janga hili na kuendeleza sera za ukoloni za Ufaransa ili kupunguza kiasi cha hasara ambazo Kasri la Élysée ilikabiliana nazo kutokana na matukio katika bara jeusi.

Tangu alipoingia madarakani katika Kasri la Élysée mnamo 2017, ametembelea nchi 18 za Afrika. Alianza mpango mpya wa Ufaransa barani Afrika mnamo 2023 na ameanza ushindani mkali na Uchina, Urusi, India na Uturuki katika bara hili.

Je, Ufaransa inakaribia kupoteza utawala wake wa kifedha kufikia 2027?

Ufaransa kwa muda mrefu imekuwa na utawala juu ya masoko ya kifedha na fedha ya nchi za Afrika. Nchi za Afrika hazifurahishwi na hali hii na zinahitaji washirika wapya ambao watawasaidia kuvunja minyororo ya uhusiano huu, ambayo imegeuza nchi hizi kuwa vyombo tegemezi visivyo na uwezo wa kutumia uwezo na fursa zao wenyewe.

Faranga ya Kiafrika, ambayo kwa miongo kadhaa ilikuwa chini ya udhibiti wa Benki Kuu ya Ufaransa, imekuwa na bado ni nyenzo muhimu ya kuendeleza udhibiti wa Ufaransa juu ya akiba ya fedha za kigeni na biashara ya nje ya nchi za Afrika Magharibi.

Kwa upande mwingine, ushawishi wa utamaduni na lugha ya Kifaransa unapungua baada ya Mali, Burkina Faso na Niger kutangaza kujiondoa kwenye shirika la Francophonie, ambalo makao makuu yake ni Paris na ambalo hufanya kazi ya kukuza lugha ya Kifaransa, kusaidia utofauti wa kitamaduni na lugha, kueneza amani, demokrasia na haki za binadamu, na kuhimiza elimu.

Mwenendo wa jumla barani Afrika wa kufikiria upya uhusiano na lugha ya Kifaransa kama lugha rasmi ya elimu ya nchi hizi umeanza. Kwa mfano, lugha rasmi ya Rwanda imebadilishwa kutoka Kifaransa kwenda Kiingereza, na maendeleo kama hayo yanaendelea huko Senegal. Passiro Faye, rais wa sasa wa Senegal, ametetea kukubalika kwa lugha ya Kiarabu kama lugha rasmi badala ya Kifaransa.

Kutoka ukoloni wa jadi kwenda ukoloni wa kisasa

Kile ambacho nchi za Afrika Magharibi zinahitaji ni uhuru kamili na kujitegemea kutoka kwa utawala wa Ufaransa na kukubali kwa Paris unyanyasaji na uhalifu uliotendwa dhidi ya watu wa Afrika, ambao umesababisha kuchelewa kwa miradi ya maendeleo katika bara jeusi.

Katika suala hili, Paris inapaswa, baada ya kukiri tabia zake za zamani, kuomba msamaha rasmi na kulipa fidia kwa uharibifu uliosababishwa kwa nchi za Afrika Magharibi. Jacques Chirac, rais wa zamani wa Ufaransa, kabla ya kifo chake mwishoni mwa Septemba 2019, alisema: "Usisahau kwamba sehemu ya pesa tuliyo nayo imepatikana kutokana na unyonyaji wa Afrika, na akili ya kawaida inaamuru kwamba tunapaswa kurudisha kile tulichukua. Hatua hii, angalau, inaweza kutuokoa kutoka kwa shida na machafuko mengi."

Tangazo la "kujiondoa" kwa Ufaransa kutoka Afrika wakati wa Emmanuel Macron, ingawa ni jambo la kijeshi tu, lakini kwa kweli linaonyesha mpangilio upya wa kimkakati wa mamlaka ya Ufaransa katika bara jeusi, kwani Paris inatafuta kudumisha maslahi yake muhimu barani Afrika kwa kubadilisha zana za jadi za utawala wa kijeshi na zana rahisi zaidi kama vile uchumi, diplomasia na utamaduni, huku ikipunguza gharama na majukumu ya uwepo wa moja kwa moja huko.