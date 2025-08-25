Matukio ya baada ya mashambulizi ya makombora ya Iran: Kiasi cha dola milioni 200 za uharibifu kwa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Haifa

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al Mayadeen, wiki kadhaa baada ya mashambulizi ya makombora ya Irani yaliyofanikiwa dhidi ya maeneo yaliyokaliwa, majadiliano katika duru za vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni kuhusu maelezo ya operesheni hizi na kiwango cha uharibifu ulioachwa yanaendelea.

Jana usiku, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vilikiri kwamba urejesho wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Haifa, ambacho kililengwa kwa mafanikio katika mashambulizi ya makombora ya Iran, umegharimu Tel Aviv dola milioni 200.

Siku chache zilizopita, gazeti la Kizayuni la "Israel Hayom" katika ripoti, likizungumzia operesheni ya makombora ya Iran dhidi ya kiwanda cha petrochemical cha Bazan katika bandari ya Haifa wakati wa vita vya siku 12 vilivyowekwa na Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, liliandika kwamba shambulio dhidi ya kiwanda hiki lilionyesha kwamba miundombinu ya ndani ya utawala huu haitakuwa salama kamwe na ujenzi wa miundombinu hii chini ya ardhi ni hitaji la usalama lisiloweza kuepukika.

Ripoti hiyo, ikieleza maelezo mapya ya mashambulizi ya makombora ya Iran mnamo Juni 16 dhidi ya kiwanda cha Bazan, iliandika kwamba mapema asubuhi ya siku hiyo, kombora la Iran liligonga kiwanda cha Bazan.

Gazeti hilo liliongeza kuwa shambulio hilo lilisababisha uharibifu mkubwa kwa vituo vya nishati na vifaa vya kiwanda hicho cha kusafisha mafuta, na ndio maana Bazan ilitangaza kwamba itasitisha kabisa shughuli zake na kuzirejesha katika miezi ijayo.