Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Nashra, Sergei Lavrov, Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, alizishutumu nchi za Magharibi kwa kutaka kusitisha mazungumzo yanayolenga kusitisha vita nchini Ukraine.

Aliongeza kuwa nchi za Magharibi zinatafuta visingizio kwa lengo la kukwamisha mazungumzo.

Akikemea "msimamo mkaidi wa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye anaweka masharti na kudai mkutano wa haraka kwa gharama yoyote" na mwenzake wa Urusi, Vladimir Putin, alisema: "Kile wanachofanya ni kutafuta visingizio vya kukwamisha mazungumzo."

Lavrov alifafanua: "Maafisa wa Ukraine wanajaribu kuharibu mchakato ambao uliundwa na marais wa Urusi na Marekani, Putin na Trump, na umetoa matokeo mazuri sana. Tunatumai kwamba juhudi hizi zitakataliwa."

Waziri wa mambo ya nje wa Urusi pia alitangaza kuwa hakuna mipango ya mkutano kati ya Zelensky na Putin.