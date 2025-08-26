Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (a) - ABNA, wakati Tel Aviv inasisitiza kwamba mashahidi wengi wa Gaza ni wanachama wa upinzani wa Palestina, habari kutoka "Shirika la Ujasusi la Aman" zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya waathirika, karibu asilimia 83, ni raia.

Kulingana na uchunguzi wa pamoja uliofanywa na gazeti la Uingereza la The Guardian, tovuti ya Kizayuni ya "Siha Mekomit" na jarida la elektroniki la 972, habari zimetolewa kutoka kwa chanzo sahihi na cha kuaminika zaidi ndani ya jeshi la Israeli, ambazo zinaonyesha kuwa idadi ya wanachama wa harakati za upinzani za Kiislamu (Hamas) na Jihad ya Kiislamu ambao wameuawa hadi katikati ya Mei iliyopita haizidi wapiganaji 8,900.

Kulingana na ripoti hii, hadi katikati ya Mei 2025, hifadhidata ya ujasusi wa kijeshi wa Israeli imesajili vifo vya wanachama 7,330 wa harakati za Hamas na Jihad, pamoja na watu wengine 1,570 ambao wanadhaniwa kuwa wapiganaji wa Palestina, na kufanya jumla ya idadi ya mashahidi wa wapiganaji kufikia 8,900.

Kwa hivyo, ni asilimia 17 tu ya jumla ya mashahidi wa Gaza ndio wanajeshi, na zaidi ya asilimia 83 yao ni raia.

Kulingana na makadirio, miili takriban 10,000 imefunikwa chini ya vifusi, na pamoja na maelfu ya waliopotea, miili mingi imeungua vibaya kiasi kwamba haiwezekani kuitambua.

Wakati utawala wa Kizayuni umedai kuwa hadi sasa zaidi ya wanajeshi 47,000 wa Hamas na Jihad ya Kiislamu wameuawa huko Gaza, data iliyofichuliwa na uchunguzi huu inaonyesha kuwa idadi ya mashahidi wa vikundi vya upinzani ni ndogo sana kuliko takwimu rasmi zilizotangazwa na Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, Benjamin Netanyahu.