Katibu Mkuu wa Hezbollah: Kama Upinzani Haungekuwepo, Israeli Ingefikia Beirut / Hatuwezi Kuweka Silaha Kando Kamwe

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (a) - ABNA, Sheikh "Naim Qassem," Katibu Mkuu wa Hezbollah nchini Lebanon, leo katika hotuba yake ya kuadhimisha Allameh Sayyid Abbas Ali Al-Mousawi (mjumbe wa kamati ya sheria katika Baraza Kuu la Shia la Lebanon, mjumbe wa bodi ya wadhamini na mmoja wa waanzilishi wa mkusanyiko wa wanazuoni wa Kiislamu nchini Lebanon), alizungumzia maendeleo nchini Lebanon na kusema vita vya "Fajr al-Jroud" vilikuwa vita vilivyofanyika kwa ushirikiano wa pamoja wa jeshi la Lebanon na upinzani wa Kiislamu na kwa uamuzi jasiri wa "Michel Aoun."

Aliendelea, akizungumzia kutoweka kwa Imam Musa Sadr: "Imam Sadr alileta mabadiliko ya kimsingi nchini Lebanon na alikuwa kiongozi wa wapiganaji. Alikuwa na upendo mkubwa kwa umoja wa kitaifa nchini na aliamini kwamba kusini mwa Lebanon kulipinga kwa niaba ya nchi nzima na Waarabu, na sisi pia tunamuahidi Imam Sadr kwamba tutakuwa chini ya bendera ya upinzani."

Katibu Mkuu wa Hezbollah aliongeza: "Vita vya Fajr al-Jroud vilikuwa vita vilivyofanywa na jeshi la Lebanon na upinzani wa Kiislamu na vilipata mafanikio makubwa. Uamuzi wa Michel Aoun (rais wa wakati huo wa Lebanon) wa kufanya vita vya Fajr al-Jroud dhidi ya Takfiri na ISIS ulikuwa uamuzi thabiti na jasiri ambao ulichukuliwa licha ya shinikizo kutoka Marekani."

Sheikh Naim Qassem aliongeza: "Wakati wa vita vya Fajr al-Jroud, Joseph Aoun alikuwa kamanda wa jeshi ambaye alishirikiana kikamilifu, na katika vita hivi, uratibu kati ya upinzani na jeshi ulifanyika chini ya uongozi wake, na vita hivi ni mfano wa mkakati wa ulinzi kwa sababu upinzani uliunga mkono jeshi la Lebanon katika ukombozi (wa maeneo ya kusini)."

Pia alizungumzia uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Yemen na kusema: "Israeli iliishambulia Yemen, lakini kama kawaida, ilishambulia miundombinu ya raia na raia. Israeli inafanya uhalifu mbele ya macho ya ulimwengu. Yemen ina msimamo wa kishujaa dhidi ya uchokozi wa Israeli, na tunashukuru Yemen mpendwa kwa msimamo wake wa kipekee katika kuunga mkono watu wa Gaza."

Katibu Mkuu wa Hezbollah nchini Lebanon, akizungumzia uamuzi wa serikali ya Lebanon wa kuupokonya silaha upinzani, alisema: "Hatuwezi kuweka kando kamwe silaha ambayo ni chanzo cha heshima na nguvu zetu na inatulinda kutokana na adui."

Katibu Mkuu wa upinzani wa Lebanon aliendelea kusema: "Kama upinzani haungekuwepo, Israeli ingefikia Beirut, kama ilivyofikia Damascus, na ingechukua kilomita 600 [za ardhi ya Lebanon], kama ilivyotokea nchini Syria."

Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hezbollah nchini Lebanon, alisisitiza kwamba upinzani utabaki kuwa ngome imara dhidi ya kufikia malengo ya utawala wa uvamizi, na wavamizi hawatoweza kamwe kubaki Lebanon na kutekeleza mradi wao wa upanuzi nchini humo.

Aliongeza kuwa serikali ya Lebanon imechukua uamuzi mbaya kuhusu kuwapokonya silaha Lebanon na watu wake, wakati uchokozi wa Israeli unaendelea na wanafanya kazi ya kutekeleza malengo yao ya upanuzi chini ya usimamizi wa Marekani.

Sheikh Naim Qassem alibainisha kuwa uamuzi huu wa serikali ya Lebanon ulitokana na maagizo kutoka Marekani na Israeli, na serikali hii haiwezi kuhakikisha mamlaka ya Lebanon ikiwa itaendelea na njia hii.

Katibu Mkuu wa Hezbollah nchini Lebanon aliendelea: "Hatuwezi kamwe kuacha silaha zetu, na silaha zetu ni uhai wetu, heshima yetu, ardhi yetu na hadhi yetu, na hatutaiacha Israeli katika nchi yetu."

Sheikh Naim Qassem alitangaza: "Wale wanaotaka kutupokonya silaha ni kama wanataka kuchukua uhai wetu, na wakijaribu kufanya hivyo, ulimwengu utaona ushupavu wetu."

Alisema kwamba upinzani unaunga mkono jeshi la taifa la nchi, ambalo bado lina jukumu kuu la kulinda nchi. Upinzani ni majibu kwa uchokozi wa adui na unapinga na kuzuia malengo yake. Kuipatia silaha jeshi ni muhimu na inapaswa kuwa na jukumu (la kulinda nchi), na upinzani ni sababu inayounga mkono.

Katibu Mkuu wa Hezbollah alisisitiza kwamba Israeli inaweza kuvamia, kuua na kuharibu, lakini tutaipinga ili isipate utulivu, na huo ndio uwezo wetu. Wajibu wa upinzani sasa ni wa juu na mkubwa zaidi, na Israeli haiwezi kamwe kubaki Lebanon.

Sheikh Naim Qassem pia alisema kwamba ramani ya barabara inajumuisha kumfukuza adui kutoka ardhi ya Lebanon, kusitisha uchokozi, kuwaachilia wafungwa, kuanza ujenzi mpya na kisha kushughulikia mkakati wa ulinzi.

Alikataa mbinu ya kutoa msaada kwa utawala wa Kizayuni na kuitaka serikali ya Lebanon kushikamana na makubaliano na Hezbollah, kutosalimu amri kwa shinikizo na kukabiliana na yale inayoombwa kwa ujasiri na uwajibikaji.