Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (a) - ABNA, tovuti ya lugha ya Kiebrania ya Walla imekiri kwamba Ansar Allah wa Yemen wamefanikiwa kuuingiza utawala wa Kizayuni katika vita vya kudhoofisha. Wayemeni wameweka masharti ya kusitisha vita hivi; maadamu mashambulizi dhidi ya Gaza yanaendelea, mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Yemen pia yataendelea.

Ripoti inaendelea kusema kwamba, zaidi ya hayo, Wayemeni pia huamua ukali na upeo wa mashambulizi. Baada ya kila shambulio dhidi ya Yemen, Tel Aviv inatumaini kwamba wakati huu uwiano wa nguvu dhidi ya vikosi vya kijeshi vya Yemen utabadilika, lakini inabainika kuwa hakuna kitu kilichobadilika.

Ripoti inasisitiza kwamba baada ya kuongezeka kwa mashambulizi ya Wayemeni, jeshi la utawala wa Kizayuni liliiomba Marekani kuingilia kati, lakini Washington iligundua kuwa hasara za mashambulizi haya dhidi ya Yemen zilikuwa kubwa zaidi kuliko ilivyodhania.

Ripoti inaendelea kusema kwamba "nguvu kuu ya ulimwengu" ililazimika kujadiliana na Yemen na hatimaye kufikia usitishaji vita. Marekani iliacha Tel Aviv peke yake mbele ya Yemen. Hakuna hata moja ya mashambulizi ya Tel Aviv dhidi ya Yemen yaliyosababisha kupungua kwa nguvu za kijeshi za nchi hii na ukali wa mashambulizi dhidi ya maeneo yaliyokaliwa.