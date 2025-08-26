Shirika la Habari la ABNA: Sambamba na mazungumzo makali kati ya "Ron Dermer," Waziri wa Masuala ya Kimkakati wa utawala wa Kizayuni, na "Asaad Sheibani," Waziri wa Mambo ya Nje wa utawala unaotawala Syria huko Paris, gazeti la Kiebrania "Maariv" lilitangaza kwamba Donald Trump anatafuta kupanga mkutano kati ya Benjamin Netanyahu na Abu Muhammad al-Julani huko Washington kabla ya Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa mnamo Septemba.

Miezi miwili iliyopita wakati waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni aliposafiri kwenda Washington, baadhi ya vyombo vya habari vya Magharibi vilidai kuwa kuna uwezekano kwamba Netanyahu na Trump, pamoja na sherehe ya uwongo baada ya vita na Iran, wataingiza Syria rasmi katika Mkataba wa Abraham, lakini dai hili halikugeuka kuwa kweli. Inavyoonekana, "mustakabali wa mamlaka juu ya Milima ya Golan" na "dhamana kuhusu kutopindua mfumo mpya wa kisiasa nchini Syria" yalikuwa masuala mawili ambayo upande wa Kizayuni haukukusudia kuonyesha unyumbufu juu yao. Shambulio dhidi ya Wizara ya Ulinzi na Ikulu ya Rais ya Syria lilitokea katika wakati huu mgumu. Sasa, baada ya mazungumzo makali kati ya viongozi wa Syria na Kizayuni huko Baku na Paris, inaonekana kwamba Syria iko karibu zaidi kuliko hapo awali kujiunga na Mkataba wa Abraham na kuwa moja ya mikakati ya usalama ya utawala wa Kizayuni katika eneo la mashariki ya Kiarabu.

Nini kinaendelea huko Paris?

Siku ya Jumanne, Agosti 19, kwa upatanishi wa Tom Barac, mjumbe maalum wa Marekani kwa masuala ya Syria, Asaad Sheibani, Waziri wa Mambo ya Nje wa Syria, na Ron Dermer, Waziri wa Masuala ya Kimkakati wa utawala wa Kizayuni, walikutana na kujadiliana huko Paris. Ajenda ya mkutano huu ilikuwa hatua za usalama kando ya mpaka kati ya Syria na maeneo yaliyokaliwa. Shirika la habari la serikali ya Syria "SANA" lilitangaza rasmi mkutano huu na kuripoti juu ya makubaliano yaliyofikiwa katika mkutano huu. Televisheni ya Syria, ikinukuu chanzo cha serikali, ilitangaza kuwa mkuu wa ujasusi wa nchi hiyo, Hussein Salameh, pia alikuwa kwenye eneo la mkutano. Katika mazungumzo haya, iliamuliwa kwamba mkoa wa Suweida utabaki kuwa sehemu isiyoweza kutenganishwa ya Syria.

Kulingana na Axios, mkutano huu ulijikita katika kuunda korido ya kibinadamu kutoka maeneo yaliyokaliwa hadi Suweida, ambayo kwa kweli ni sehemu ya mwanzo ya korido ya David. Jambo kuu ni kwamba mikutano kati ya viongozi wa utawala wa Syria na viongozi wa Kizayuni imekuwa ikiendelea tangu mwanzo wa utawala wao, lakini leo inatangazwa wazi. Kulingana na maamuzi ya mkutano huu, baada ya kuundwa kwa korido ya kibinadamu kutoka maeneo yaliyokaliwa hadi Suweida, Wamarekani na Wazayuni watalinda korido ya anga, na UNIFIL itawajibika kwa ulinzi wa misafara ya misaada ya ardhini. Wakati huo huo, Syria italinda korido, sio misafara.

Kukamilisha Njia Isiyokamilika

Harakati za kisiasa za kumpakia Julani kwenye treni ya kawaida zilianza miezi kadhaa iliyopita. Mnamo Aprili 18, 2025, Abu Muhammad al-Julani alijadili masuala mbalimbali ya pande mbili, kikanda na kimataifa na Cory Mills na Marilyn Stutzman, wabunge wa Republican wa Congress ya Marekani. Inavyoonekana, baada ya mkutano huu, wawakilishi wa serikali ya Marekani walipaswa kumjua Mike Waltz, mshauri wa wakati huo wa usalama wa taifa wa serikali ya Marekani, kuhusu mazungumzo hayo na kumkabidhi Trump barua ya Julani. Mills katika mahojiano na Bloomberg alisema kuwa masuala mawili ya "kuondoa vikwazo vya Caesar" na "kawaida ya mahusiano na utawala wa Kizayuni" yalikuwa mada kuu ya mazungumzo ya timu ya Marekani na Julani. Baada ya mkutano huu na upatanishi uliofuata wa Saudi, mazingira ya mkutano kati ya Julani na Trump huko Saudi Arabia na tangazo la kuondolewa kwa vikwazo vya Caesar yaliandaliwa.

Kufuatia maendeleo haya, mnamo Julai 2025, kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Syria kulisainiwa rasmi na Trump. Jana, Wizara ya Fedha ya Marekani ilitoa kanuni za mwisho za kuondoa vikwazo dhidi ya Syria. Ofisi ya Udhibiti wa Mali za Kigeni ya Wizara ya Fedha (OFAC) ilitangaza katika taarifa kwamba "kama matokeo ya kuondolewa kwa hali ya hatari ya kitaifa ambayo kanuni hizi ziliwekwa chini yake, na pia kwa kuzingatia mabadiliko katika sera ya Marekani kuelekea Syria," inaondoa kanuni za vikwazo vya Syria kutoka kwa kanuni za sheria za shirikisho.

Kulingana na chombo cha habari cha Lebanon "Al-Akhbar," masharti ya Syria ya kawaida ya mahusiano na utawala wa Kizayuni ni: "Utawala wa Kizayuni utatambua utawala wa Abu Muhammad al-Julani," "mashambulizi ya utawala wa Kizayuni kwenye ardhi ya Syria yatasitishwa," "hatua mpya za usalama zitachukuliwa kusini mwa Syria" na "Marekani itaunga mkono makubaliano ya amani na Tel Aviv."

Kwa upande mwingine, viongozi wa Kizayuni walitangaza kwamba hawatondoka kabisa ardhi ya Syria na wanatafuta aina ya "makubaliano mapya ya Camp David" na Syria na kufafanua maeneo matatu ya usalama katika ukanda wa mpaka na nchi hii ya Kiarabu. Katika sehemu "A," vikosi vya jeshi la utawala wa Kizayuni vitabaki kwa lengo la kupata dhamana ya usalama, na katika sehemu "B," vikosi vya mitaa, sio jeshi la Syria, vitakuwepo. Jeshi la Syria linaweza kuwepo tu katika sehemu "C" na vifaa vya kijeshi vyepesi.

Pia, Tel Aviv inataka kutambuliwa kwa mamlaka yake juu ya Milima ya Golan na serikali ya Damascus. Sasa inabaki kuonekana kama utawala wa Julani utakubaliana na ombi hili au la. Baadhi ya wataalam wanaamini kwamba Wazayuni pia wanafanya kazi kisheria juu ya suluhisho zingine mbili, kama vile kutambua sehemu ya Syria ya Milima ya Golan kama ardhi ya Syria na kisha kuikodi kwa miaka 99 na Marekani au utawala wa Kizayuni. Pia inawezekana kwamba kwa ruhusa ya Marekani, Syria itaachana na Milima ya Golan na badala yake itachukua na kuunganisha mkoa wa Tripoli wa Lebanon katika ardhi yake.

Hitimisho

Mkutano unaowezekana na makubaliano kati ya Abu Muhammad al-Julani na Benjamin Netanyahu huko Washington yatasababisha mabadiliko ya kijiografia ya Mashariki ya Mediterania. Tukio kama hilo litasababisha kuimarika kwa uhusiano wa kina wa usalama kati ya utawala wa Kizayuni na Syria na linaweza kuandaa mazingira kwa maendeleo ya baadaye kama vile kuundwa kwa korido ya David au shambulio kaskazini mwa Iraq au kusini mwa Lebanon.

Katika ndoto ya "Israeli Kubwa," sehemu kubwa ya jiografia ya Syria itatawaliwa na Wazayuni. Dai hili lilipata umuhimu wakati Benjamin Netanyahu katika mahojiano na kituo cha "i24" alitangaza "ujumbe wake wa kiroho-kihistoria" wa kutambua wazo la "Israeli Kubwa"! Bila shaka, utekelezaji wa mwisho wa "ndoto hii nyeusi" katika eneo la Asia Magharibi hauwezi kufikiwa katika muda mfupi, lakini harakati ya utawala wa Kizayuni kuelekea utekelezaji wake polepole inaharibu mamlaka ya kitaifa ya serikali za Kiarabu na kubadilisha ardhi yao kuwa uwanja wa vitendo vipya vya Tel Aviv.