Mwitikio wa Saudi Arabia kwa Uchokozi wa Tel Aviv dhidi ya Syria na Mpango wa Kuligawanya Taifa Hilo

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, ikinukuu Al-Mayadeen, Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia imetangaza kuwa inalaani vikali kuendelea kwa uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Syria na maendeleo ya utawala huu katika ardhi ya nchi hiyo.

Wizara hiyo pia imesisitiza kwamba inakataa kabisa maombi ya kujitenga kwa ajili ya kuligawanya taifa la Syria.

Riyadh imetoa wito kwa jamii zote za Syria kusonga mbele kwa misingi ya mantiki na mazungumzo.

Wakati huo huo, Waziri wa Vita wa utawala wa Kizayuni, Israel Katz, leo alitangaza kwamba wavamizi wa kijeshi wa utawala huu watabaki kwenye Milima ya Jabal al-Sheikh ya Syria.

Ili kuhalalisha uvamizi wa utawala wa Kizayuni katika ardhi ya Syria, alidai kwamba wanajeshi wa Kizayuni wanapaswa kubaki katika eneo hili ili kulinda usalama wa Milima ya Golan ya Syria iliyokaliwa na Galilaya.

Hivi sasa, jeshi la utawala wa Kizayuni limejipanga na limevamia maeneo tisa katika ardhi ya Syria.