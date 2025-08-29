"Hamid al-Shatari", Mkuu wa idara ya ujasusi ya Iraq, amekutana na "Abu Muhammad al-Julani", Mkuu wa Serikali ya mpito ya Syria

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Ahmed al-Shar’a, anayejulikana kwa jina la Abu Muhammad al-Julani, siku ya Alhamisi hii mjini Damascus alimkaribisha Hamid al-Shatari, Mkuu wa idara ya ujasusi ya Iraq. Katika kikao hicho, Hussein al-Salama, mkuu wa idara ya ujasusi ya serikali ya mpito ya Julani, pia alihudhuria.

Kulingana na taarifa iliyotolewa na Ofisi ya urais wa Syria, pande zote mbili zilijadili kuhusu mabadiliko ya hivi karibuni ya kisiasa na kiusalama katika eneo, huku zikisisitiza umuhimu wa kulinda umoja na mamlaka ya ardhi ya Syria.

Aidha, uthabiti wa Syria umetajwa kuwa muhimili mkuu wa usalama wa eneo kwa ujumla.

Mazungumzo ya kiuchumi

Kwa upande wa kiuchumi, mazungumzo yalilenga kuhuisha biashara baina ya nchi hizi mbili pamoja na kufungua tena mipaka ya ardhi kati ya Iraq na Syria ili kurahisisha usafirishaji na ushirikiano wa kiuchumi.

Ujumbe kutoka kwa Waziri Mkuu wa Iraq

Shirika rasmi la habari la Iraq liliripoti kuwa Hamid al-Shatari alikuwa amebeba ujumbe kutoka kwa Waziri Mkuu wa Iraq, Muhammad Shia al-Sudani, kwa Ahmed al-Shar’a (Abu Muhammad al-Julani).

Kwa mujibu wa chanzo cha ngazi ya juu, mazungumzo hayo yaligusia:

Usalama wa mipaka

Mapambano dhidi ya ugaidi

Hali ya raia wa Iraq wanaoishi Syria.

Pande zote mbili zilikubaliana kuimarisha ushirikiano wa kiusalama kwa lengo la kuongeza uthabiti katika eneo lote.

Ziara katika ubalozi wa Iraq, Damascus

Aidha, mkuu wa ujasusi wa Iraq alitembelea ubalozi wa Iraq ulioko Damascus na kukutana na kaimu balozi wa Iraq.

Katika kikao hicho, walijadili changamoto na matatizo yanayowakumba raia wa Iraq walioko Syria, na mapendekezo ya kutatua matatizo hayo yalitolewa.